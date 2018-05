Ao redor de 50 marginais invadiram CT do Sporting e agrediram atletas e comissão técnica após perda da vaga na Liga dos Campeões. Bas Dost, artilheiro do time, com um corte na cabeça. Bruno Fernandes, craque, fala em adeus. E, segundo a TVI, fisioterapeuta foi esfaqueado. Absurdo pic.twitter.com/JrLs26Y5CQ