El colombiano Miguel Ángel Borja, que señaló los tres goles con los que Palmeiras le ganó 3-1 a Junior de Colombia, declaró que "hicimos nuestro trabajo, que fue ganar". Ese resultado le permitió a Boca, que humilló 5-0 a Alianza Lima en La Bombonera, clasificarse a los octavos de final de la Libertadores.



El delantero, que jugó en 2014 en Olimpo de Bahía Blanca, remarcó a radio Mitre que Palmeiras "cumplió con su trabajo". El equipo brasileño dejó así de lado la suspicacias acerca de que, una vez clasificado como puntero, no ofrecería demasiada resistencia al conjunto colombiano que necesitaba no perder para mantener chance de pasar a la próxima ronda de Libertadores.



Borja, que no festejó desmedidamente ninguno de sus tres goles, probablemente debido a su nacionalidad colombiana, manifestó también que "la gente estaba disconforme con lo que hicimos en el clásico paulista ( Palmeiras perdió 1-0 con Corinthinas en el Campeonato Brasileirao) y teníamos que salir a ganar".



El atacante colombiano jugó además en Deportivo Cali, Cúcuta Deportivo, La Equidad, Independiente Santa Fe, Cortulúa; y Livorno de Italia.



