El mexicano Santos "Canelo" Álvarez dio positivo en un control antidóping, informó la empresa promotora Golden Boy Promotions. Alvarez, que se prepara para su combate con el kazajo Gennady Golovkin el 5 de mayo próximo, dio positivo de Clembuterol, luego de un examen voluntario que el boxeador solicitó se le incluyese.

El resultado del análisis arrojó niveles mínimos de la sustancia, presumiblemente por la ingesta de carne contaminada, y fue notificado a Tom Loeffler, promotor de Golovkin, y a la Comisión Atlética del estado de Nevada.

Loffler no emitió declaraciones y se desconoce qué efecto tendrá en la celebración de la pelea revancha, a disputarse en el T-Mobile Arena, en Las Vegas.

"Soy un atleta que respeta el deporte y esto me sorprende y me molesta porque nunca me había ocurrido", afirmó Canelo, quien agregó: "Me someteré a todas las pruebas que se me requieran para aclarar esta vergonzosa situación y confío en que al final la verdad prevalecerá".