El tandilense Juan Martín del Potro, mejor tenista argentino de la actualidad y número 10 del ranking mundial, quedó eliminado en la tercera ronda del Abierto de Australia tras perder ante el checo Tomas Berdych y aseguró: “no tengo excusas, no le pude encontrar ningún hueco”.



Luego de su derrota por 6-3, 6-3 y 6-2, en dos horas y 18 minutos de juego, frente a Berdych, 19 del mundo, Del Potro admitió que su rival “jugó mucho mejor" que él "en todo momento del partido". "Golpeó muy fuerte la pelota, sacó realmente bien e hizo un partido inteligente esta noche. Mereció ganar”, admitió.



Con la caída de Del Potro y la del bonaerense Nicolás Kicker (93), que perdió en Melbourne frente al húngaro Martón Fucsovics (80) por 6-3, 6-3 y 6-2, en una hora y 56 minutos, el único argentino que se mantiene en el certamen es el porteño Diego Schwartzman (26), quien enfrentará mañana en los octavos de final al español Rafael Nadal, número uno del mundo.



En declaraciones que reprodujo la agencia alemana dpa, Del Potro expresó: “A Tomas lo sentí todo el tiempo en un nivel superior. No le pude encontrar ningún hueco a su juego. Cuando yo le jugaba con slice, él me tiraba slice y me los tiraba muy bien. Me presionaba sobre mi revés... Creo que hizo un juego muy inteligente y lo llevó a cabo a la perfección”.



El tandilense admitió que, esta vez, el calor no tuvo nada que ver con su rendimiento, como sí le afectó en la final de Auckland y en el encuentro por la segunda ronda frente al ruso Karen Khachanov. “Estaba bien para jugar. Simplemente jugué un mal tenis esta noche. No tuve mi mejor día y Tomas lo hizo muy bien. No tengo excusas”, subrayó Delpo.



"El calor no me afectó para nada. Tomas me hizo jugar a este nivel. Su juego fue muy bueno, jugó muy bien durante todo el partido y yo no pude hacer lo mío. Saqué realmente mal y él tomó todas las chances y jugó mucho mejor”, continuó Del Potro con su autocrítica.



Además, tuvo más elogios para Berdych. "Cuando está derecho, Tomas no sólo me puede ganar a mí sino a cualquiera. Puede ganar el torneo si sigue manteniendo este nivel", señaló Del Potro, que continuará su temporada en los torneos de Delray Beach, Acapulco, Indian Wells y Miami.



En esa gira, el tenista de 29 años intentará consolidarse nuevamente en el top ten. "Será interesante intentar estar ahí, muchos otros jugadores tienen las condiciones para estar en el top ten. Pero para mí es como un regalo. Todo lo que suceda voy a estar feliz porque estoy jugando otra vez al tenis y eso es lo más importante", declaró el argentino, que sufrió tres operaciones en sus muñecas.



Kicker también reconoció que su rival, el húngaro Fucsovics, "fue muy superior a mí, sacó muy bien. Por momentos le salían todas, metía bolas increíbles. Pero el flaco habrá trabajado también para esto y es muy meritorio de su parte".



El de Merlo, de 25 años, concretó de todas formas su mejor actuación en un torneo de Grand Slam, ya que nunca había alcanzado la tercera ronda. "Es muy positivo lo que hice esta semana, es también para lo que venía trabajando. Por suerte se me dio acá en Australia", se alegró Kicker.



Fucsovics tendrá como rival en los octavos de final al suizo Roger Federer, defensor de título y número dos del mundo, que hoy venció al francés Richard Gasquet por 6-2, 7-5 y 6-4. Otro favorito que ganó fue el serbio Novak Djokovic, quien avanzó a octavos tras ganarle al español Albert Ramos-Vinolas por 6-2, 6-3 y 6-3.



Schwartzman enfrentará a Nadal aproximadamente a la 1 de la Argentina, en el estadio Rod Laver Arena. El español es el máximo candidato al título en Australia 2018 y le ganó al Peque las tres veces que se enfrentaron por el circuito (cuartos de final del Masters 1000 de Mónaco 2017; en el US Open 2015 y en el torneo de Acapulco 2013).