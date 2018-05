Inter, con el delantero argentino Mauro Icardi de titular, perdió en el Giuseppe Meazza por 2 a 1 con Sassuolo, en un encuentro correspondiente a la 37ª y penúltima fecha de la Liga de Italia, y complicó su clasificación a la próxima Champions.



El italiano Matteo Politano (25m. PT) y su compatriota Domenico Berardi (26m. ST) marcaron en el conjunto ganador, al tiempo que el brasileño Rafinha (35m. ST) descontó en el equipo milanés.



Icardi, que mantiene su ilusión de ir a Rusia con el seleccionado argentino, completó todo el partido aunque no tuvo una actuación destacada.



Con este resultado, Inter se complicó en la clasificación a la próxima Liga de Campeones de Europa, ya que quedó quinto con 69 puntos y dos menos que Lazio, cuarto, que puede sellar su pase mañana ante Crotone.



Por otro lado, el descendido Benevento superó a Genoa por 1-0 como local, con un gol del senegalés Cheick Diabaté (42m. ST).



El defensor argentino Nicolás Spolli (ex Newell’s Old Boys de Rosario) entró en la visita, a los 22 minutos del complemento.



La fecha continuará mañana con el siguiente cronograma: Bologna-Chievo Verona (Lucas Castro); Crotone-Lazio; Fiorentina (Giovanni Simeone y Germán Pezzella)-Cagliari; Hellas Verona-Udinese (Albano Bizzarri, Maximiliano López, Rodrigo de Paul); Torino (Nicolás Burdisso y Cristian Ansaldi)-Spal; Atalanta (Alejandro Gómez y José Palomino)-Milan (Mateo Musacchio); Roma (Diego Perotti y Federico Fazio)-Juventus (Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala); Sampdoria (Matías Silvestre y Ricardo Álvarez)-Napoli.



Posiciones



Juventus 91 puntos; Napoli 85; Roma 73; Lazio 71; Inter 69; Milan 60; Atalanta 59; Fiorentina 57; Sampdoria 54; Torino 48; Sassuolo 43; Genoa 41; Bologna 39; Spal 35; Udinese, Crotone y Chievo Verona 34; Cagliari 33; Hellas Verona 25; y Benevento 21.