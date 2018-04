El polifuncional jugador de Los Pumas Juan Martín Hernández anunció este martes oficialmente su retiro del rugby profesional debido a una lesión en su rodilla derecha, con lo que puso fin a una carrera que lo tuvo como una de las principales figuras de la selección argentina que obtuvo el tercer puesto en el Mundial de Francia 2007.

El jugador, de 35 años, inició su carrera en el club Deportiva Francesa (2000-2003) y debutó en el seleccionado argentino de rugby el 27 de abril del 2003 frente a Paraguay (144 a 0) y disputó 74 tests internacionales con la camiseta de Los Pumas.

"Decidí detener el rugby. Es todo, se acabó", señaló escuetamente el "Mago" en una nota publicada este martes por el Midi Olympique de Francia.

El jugador anunciará este miércoles en una conferencia de prensa en las instalaciones de la Unión Argentina de Rugby (UAR) los detalles de su abandono deportivo del rugby profesional.

La última lesión que sufrió Hernández fue en el encuentro que disputaron el pasado 24 de marzo en que "Los Jaguares" cayeron frente a los Reds de Australia (18 a 7), en un partido válido por el torneo Súper Rugby que reúne a los equipos del hemisferio Sur.

Polifuncional y de pegada prodigiosa. Juani Hernández, un crack (AFP).

"Los ligamentos cruzados no se ven afectados pero el dolor es fuerte y la exigencia del Super Rugby no me permite competir disminuido. Así que decidí parar con el rugby. Eso es todo, se acabó", le contó al periodista Marc Duzan de RugbyRama.

Estrella de Los Pumas

Hernández dejará su sello como una de las figuras estelares del rugby argentino al integrar el plantel de Los Pumas que alcanzó el tercer puesto en el Mundial de Francia 2007 y obtener de esa manera el bronce.

Su debut en los Mundiales fue en el 2003 en Australia, en tanto quedó marginado en el Mundial de Nueva Zelanda (2011) al sufrir una rotura de ligamentos externos de la rodilla derecha.

Finalmente, formó parte del equipo que disputo el Mundial de Inglaterra 2015 y que finalizó en el cuarto puesto al perder frente a Sudáfrica por 24 a 13.

#PUMASxESPN Las palabras que usó Juan Martín Hernández para anunciarle su retiro del rugby profesional a un medio francés. pic.twitter.com/6XmIY60KbC — Scrum Rugby (@ScrumESPN) 3 de abril de 2018

El último encuentro de Hernández con Los Pumas fue en la ciudad de Florencia, el pasado 11 de noviembre del año anterior, con el triunfo argentino frente a Italia por 31 a 15, ocasión en la que anotó un penal.

Hernández durante su carrera en el seleccionado "albiceleste" marcó ocho tries y sumó 176 tantos.

Además de su participación en Los Pumas, Hernández integró los planteles de "Los Jaguares (2016-2018), Argentina "A" (2002 y 2007) Los Pumas 7s (2002), Menores de 21 años (2002 y 2002) y Menores de 19 (1999), 2000 y 2001).

En su paso por el rugby profesional, Hernández se destacó en el los clubes Stade Francais (2003-2009), Racing Métro 92 (2010-2014) y Toulon de Francia (2014-2015) y en el Sharks de Sudáfrica (2009-2010).