El histórico delantero del seleccionado colombiano Faustino Asprilla trató de "perdedor y payaso" al arquero de Huracán Marcos Díaz, quien opinó que su colega Franco Armani, ex gloria de Atlético Nacional de Medellín y actual figura de River Plate, tiene una sobrestimación por parte de la prensa argentina que lo reclama para el Mundial Rusia 2018.



"Todavía está ardido por la eliminación de Libertadores. El día que ese payaso gane el 1 por ciento de lo que ha ganado Armani o que juegue en un equipo que sea la mitad de lo que es Nacional, hablamos", disparó "Tino" en su cuenta oficial de Twitter.



En respuesta a sus seguidores 635, seguidores, Asprilla abundó con ironía: "Para los que andan preguntando que quién es el tal Marcos Díaz, no, no es un surfista ni nada de eso. Es el 'arquero' de un tal Huracán que se chupó seis goles por cuenta nuestra en la Libertadores 2016".

Para los que andan preguntando que quién es el tal Marcos Díaz, no, no es un surfista ni nada de eso. Es el "arquero" de un tal Huracán que se chupó 6 goles por cuenta nuestra en la Libertadores 2016 y que aun anda respirando por la herida hablando mal del verde y de Armani. �� pic.twitter.com/IBCeA9dX04 — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) 26 de abril de 2018

Asprilla, de 48 años, fue mundialista con su país en Estados Unidos 1994 y Francia 1998, fue jugador de Atlético Nacional en dos ciclos: 1989-92 y 2002.

En la Libertadores de ese año, que Nacional levantó con Armani en el arco, Huracán enfrentó cuatro veces al equipo colombiano, con un saldo de dos empates y dos derrotas: 0-2 y 0-0 en la fase de grupos, más otro 0-0 y un 2-4 en los octavos de final.

No muchachos, no es este Marcos Díaz, este y sus Pechichones si tienen cómo ganar algo en la vida. pic.twitter.com/W5a7VqRm6J — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) 26 de abril de 2018

Así defendía "El Tino" Asprilla a su amigo Franco Armani , ante las palabras del arquero del "Globo"