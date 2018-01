El escándalo en el mundo Boca continúa ante nuevas filtraciones que involucrarían a uno de los denunciados por violencia de género intentando llegar a un acuerdo económico con una de las víctimas. Los jugadores implicados son Edwin Cardona, Wilmar Barrios y Frank Fabra.



Cintia Susana Jiménez es una de las dos mujeres que denunciaron a Cardona y Barrios en la sede de Prefectura Naval Argentina. "Los delitos que les imputan a Barrios y a Cardona son privación ilegítima de la libertad, lesiones y amenazas", informó el abogado de las mujeres Juan Martín Cerolini.

Katherine y Cinthia, las denunciantes.

En el primero de los mensajes filtrados se escucha a quien sería uno de los protagonistas: "Avísame si tu amiga las publicó o contó algo para poder arreglar algo con ellos, porque la verdad es que se me está viniendo el mundo encima. Entonces para ver así arreglamos algo y que ninguno salga afectado, por favor, Cintia".



En el segundo, se escucha: "Amor sí, pero vea, yo les pedí disculpas al final, ayúdeme. Se me va a dañar a mí todo, a ellos… Háganme el favor, Cintia. Hágame el favor, vea. Hablemos con su amigo para que no siga divulgando. Hagamos lo que sea, pues, pero ayúdeme, en serio. O sea, discúlpenos y encarecidamente, pues yo le pido disculpas. Y si es el caso, le damos algo de dinero, pero ayúdeme que se me viene todo el mundo encima".



Ante la magnitud del conflicto, Guillermo Barros Schelotto decidió prescindir de Cardona, Barrios y Fabra por lo que no viajaron a Mar del Plata para disputar el amistoso que terminó en derrota frente a Aldosivi.