El director técnico de Independiente, Ariel Holan, confirmó que no tendrá en cuenta al experimentado mediocampista Walter Erviti, quien igualmente inició la pretemporada con el plantel, y que no se opondrá a la venta de Ezequiel Barco, el principal ausente en el primer entrenamiento del año.

El entrenador dio una conferencia de prensa luego del inicio de la pretemporada en el predio de Villa Domínico y también se refirió a su continuidad en el club, tras haber renunciado a fin de año.

"El apoyo del presidente del club, de la Comisión Directiva, también del ministro de Seguridad (bonaerense, Cristian Ritondo) y el cariño de la gente fueron los motivos para reviera la decisión”, manifestó Holan, quien luego de la obtención de la Copa Sudamericana había anunciado su decisión de no renovar contrato con la institución.

El entrenador aclaró que el alejamiento del preparador físico Alejandro Kohan no influyó en su decisión y confirmó que existieron “diferencias”. Consultado por la ausencia de Barco, una de las figuras del último semestre, el director técnico del “Rojo” adelantó que no se opondrá a su venta, ya que el club atraviesa “un proceso de consolidación económica y financiera”. "El mérito enorme de estos gladiadores hizo que muchos sean requeridos por otras instituciones. El club está en un proceso de consolidación económica y financiera, si es un buen paso para Ezequiel, no podemos decir nada”, expresó Holan.

El entrenador también reveló la otra incógnita que había antes del inicio de la pretemporada en torno al futuro del experimentado Erviti. "Fui sincero con Walter y es bueno que, si no lo voy a tener en cuenta, lo sepa y pueda seguir aportándole al fútbol como lo hizo en toda su carrera”, señaló sobre el único futbolista que no tendrá en cuenta.

"El desafío de este semestre con muchos partidos será ser competitivos y para eso hay que armar un plantel con alternativas, intenso y dinámico”, apuntó Holan, quien ya tuvo a disposición al primer refuerzo: el lateral derecho Emanuel Brítez, ex Unión de Santa Fe que llegó a préstamo.

"Tenemos muchos partidos durante el semestre. No podemos descuidar el campeonato porque tenemos que clasificar a la Copa Libertadores 2019, también tenemos el desafío de la Recopa Sudamericana y tendremos la Copa Argentina, a la que le daremos importancia”, remarcó sobre la cargada competencia que también incluirá la participación en el grupo 7 de la Copa Libertadores “con muchos viajes”.