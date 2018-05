El seleccionado argentino Los Jaguares cosechó en la tarde de este viernes su sexto triunfo seguido y dio un gran paso para clasificarse por primera vez a los cuartos de final del Súper Rugby, que organiza la Sanzaar, al imponerse como local a Sharks de Sudáfrica por la fecha 15 del certamen.



El partido se jugó en Vélez, fue dirigido por el árbitro neozelandés Paul Williams y al cabo del primer tiempo los argentinos ganaban por 17 a 7.



Tras un arranque parejo y trabado, los Jaguares empezaron a encontrar espacios para sacar ventaja. Un penal de Sánchez y dos tries de Moyano (la figura), ambos convertidos, le dieron al local una buena diferencia de 17-0.



Sin embargo, sobre el cierre del primer parcial los Sharks lograron el descuento con un try a la salida de un line y se acercaron a 17-7.



El duro conjunto sudafricano recortó distancias en los minutos iniciales del complemento, con dos penales de Robert du Preez, y el desarrollo del juego parecía ahora favorable al visitante.



Pero la franquicia argentina recuperó el dominio del encuentro con una gran tarea de Moyano, que condujo la maniobra del tercer try (Bautista Delguy, convertido por Sánchez) y anotó otro sobre el cierre de la tarde.



Los Jaguares sumaron así su sexto triunfo consecutivo, luego de una exitosa gira invicta por Oceanía (superaron a Blues y Brumbies en Australia y a Rebels y Chiefs en Nueva Zelanda); y del obtenido la fecha anterior en la cancha de Vélez ante los Bulls de Sudáfrica.



El equipo argentino (8 victorias y 5 derrotas) sigue segundo en la Conferencia Sudafricana, con 34 puntos y a dos del líder Lions; y quedó cuarto en la tabla general. Los ocho mejores pasarán a los cuartos de final del torneo.



El próximo compromiso de Jaguares será frente los Stormers de Sudáfrica, el 30 de junio en Vélez; y en las últimas dos jornadas se enfrentarán sucesivamente con Bulls y otra vez los Sharks, ambos en tierra sudafricana.

Síntesis

Los Jaguares: Santiago García Botta; Agustín Creevy y Nahuel Tetaz Chaparro; Guido Petti y Tomás Lavanini; Tomás Lezana (capitán), Marcos Kremer y Javier Ortega Desio; Gonzalo Bertranou y Nicolás Sánchez; Ramiro Moyano, Jerónimo de la Fuente, Matías Orlando y Bautista Delguy; Emiliano Boffelli. Entrenador: Mario Ledesma.

Ingresaron: Julián Montoya, Javier Díaz, Santiago Medrano, Matías Alemanno, Juan Manuel Leguizamón, Matías Landajo, Bautista Ezcurra y Juan Cruz Mallia.



Sharks: Curwin Bosch; Sibusiso Nkosi, Lukhanyo Am, Andre Esterhuizen y Lwazi Mvovo; Robert du Preez y Louis Schreuder; Daniel du Preez, Jean-Luc du Preez y Philip van der Walt; Ruan Botha (capitán) y Tyler Paul; Thomas du Toit , Armand van der Merwe y Tendai Mtawarira. Entrenador: Robert du Preez.

Ingresaron: Franco Marais, Juan Schoeman, Ross Geldenhuys, Stephan Lewis, Jacques Vermeulen, Cameron Wright, Marius Louw y Makazole Mapimpi.

Tantos en el primer tiempo: 12m penal de Sánchez (J); 28m try de Moyano convertido por Sánchez (J); 32m try de Moyano convertido por Sánchez (J); 39m try de Botha convertido por Robert du Preez (S). Resultado parcial: Jaguares 17 ? Sharks 7.



Tantos en el segundo tiempo: 10m y 14m penales de Robert du Preez (S); 30m try de Delguy convertido por Sánchez (J); y 40m try de Moyano (J). Resultado final: Jaguares 29 ? Sharks 13.



Incidencia: en el segundo tiempo, 33m tarjeta roja a Botha (S).

Árbitro: Paul Willians (Nueva Zelanda).

Cancha: Vélez Sarsfield.