En vísperas del acontecimiento más importante del fútbol a nivel selecciones (el Mundial), los hinchas de todo el planeta prenden velas para que sus principales figuras no sufran lesiones que terminen marginándolos de lo que es un sueño.



En el caso de Argentina, se encendieron las alarmas ante cada inconveniente físico (Sergio Agüero, Lucas Biglia, Gabriel Mercado, por citar algunos) aunque si se pidió por uno para que culmine sin inconvenientes la temporada con su club, ese es Lionel Messi. Es que nuestra Selección abrigará esperanzas de volver a ser campeón si es que no falta a la cita el mejor jugador del mundo.



Por eso, las últimas horas le brindaron a Jorge Sampaoli y al público, la gran satisfacción del deber cumplido: la Pulga no tomará parte del encuentro de hoy ante Real Sociedad y si estará en el banco de suplentes será exclusivamente para ser testigo de un acontecimiento importantísimo: la despedida de Andrés Iniesta con la camiseta culé.



De lo contrario, ya hubiera sido licenciado por el club para que se sume a la selección cuanto antes y en las condiciones físicas ideales. Messi participó de la última sesión de entrenamiento, luego del video emotivo que se le realizó a Iniesta y por último fue a ver a su hijo Thiago, quien juega en las infantiles del Barcelona.



A falta de una platea o un palco VIP, encontró la mejor ubicación para seguir el encuentro: el cochecito de Mateo, otro de sus hijos. Tranquilo, Sampa.



Valderde no piensa ponerlo en cancha hoy. Ya empezó a cuidarlo el miércoles pasado donde sólo por una situación contractual, lo mandó a la cancha 15 minutos en el amistoso frente al Mamelodi Sundowns de Sudáfrica. Messi está a punto de sumarse a la Selección. Lo hace sin ningún problemita que lo aqueje. Como quería toda la Argentina.

Ernesto Valverde - DT del Barcelona

“Messi ha llevado una carga de partidos importantes, incluso jugando con molestias. Ahora hemos pensado que descanse un poco”