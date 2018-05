Rafael Nadal le ganó a Novak Djokovic por 7-6 (7/4) y 6-3, en un duelo entre dos ex número uno del tenis mundial, y se metió en la final del Masters 1000 de Roma, que se juega sobre polvo de ladrillo y otorga 4.872.105 euros en premios.



Nadal, número dos del mundo, superó a Djokovic, que ahora está 18vo. en el ranking ATP, tras una hora y 56 minutos de gran nivel de tenis en el Foro Itálico. La otra semifinal la jugarán más tarde el alemán Alexander Zverev y el croata Marin Cilic. Tres y cinco del mundo respectivamente.



Nadal, que perdió el número uno a manos del suizo Roger Federer (no está jugando la gira sobre canchas lentas) por no poder defender puntos en el Masters 1000 de Madrid, irá mañana por su octavo título en el torneo romano y si sale campeón volverá a ser el N°1.



El español, principal candidato al título en Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada, que comenzará el 27 de mayo en París, achicó la diferencia en el historial contra Djokovic, que continúa liderando el serbio por 26-25. En polvo de ladrillo, la superioridad de Nadal es notable: 15-7.



Para Djokovic, que viene de algunas lesiones, fue un buen torneo, ya que jugó su primera semifinal después de casi un año (la última fue en el césped de Eastbourne en 2017).