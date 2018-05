El volante de Boca Pablo Pérez, entre feliz y contrariado, sostuvo que dedicaba "el triunfo a todos esos que hablaron mal de Boca", luego del amplio éxito de anoche por 5-0 ante Alianza Lima, por la última fecha del Grupo H de la Libertadores. "Hay mucha gente que siempre piensa mal; técnicos, ciertos periodistas; aunque la mayoría trabaja bien, y parte del público, que pensó y habló mal de Boca. Aesa gente le quiero dedicar el triunfo", manifestó el destacado medio campista.

El ex jugador de Newell's continuó con que "hay gente que piensa que el jugador de fútbol puede salir a perder, pero eso no es cierto por la sangre que tenemos", recalcó. "No sé que pasará en otros deportes, en el básquet, en el hockey, pero lo que sé es que siempre los jugadores de fútbol salimos a ganar", acentuó Pérez desde su ignorancia sobre lo que ocurre en otros deportes.

Tan feliz por la victoria como muy contrariado por todos los dichos de los últimos días se lo notó a quien preseleccionó Jorge Sampaoli para Rusia 2018, que largó toda la bronca interna al proseguir con que "la gente que duda de la honestidad de los futbolistas debiera callarse la boca".

En un mensaje socarrón hacia la opinión del técnico de Independiente, Ariel Holan, Pérez expresó que "algunos pensaron tanto en el otro que al final ellos terminaron perdiendo sin clasificar a la Libertadores". "Nosotros salimos siempre a dar lo mejor, a poner nuestro mayor esfuerzo, a demostrar al técnico todo lo que podemos dar", resaltó el volante.

Sobre el triunfo y la clasificación en el principal torneo continental, reconoció que "en el campeonato el equipo no venía haciendo buenos partidos, pero en este encuentro volvió a mostrar su mejor nivel". Con respecto a la ausencia imprevista del colombiano Wilmar Barrios, Pérez opinó que "es un jugador importante para marcar el equilibrio del equipo en el medio, pero como los peruanos venían más a defenderse, lo importante era la tenencia de la pelota y así se planificó sobre la marcha para suplir su ausencia", cerró su contacto con la prensa.