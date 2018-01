El rosarino Pablo Pérez, capitán de Boca y en plena recuperación de una lesión muscular, entrenó en forma diferenciada y no está confirmado para el domingo próximo en el clásico ante San Lorenzo por la fecha 14 de la Superliga, mientras que el cordobés Emanuel Reynoso realizó su primera práctica como jugador del club tras haber sido adquirido a Talleres de Córdoba.



En ese contexto, el actual campeón del fútbol argentino efectuó su primera práctica de la semana luego de haber superado el sábado pasado a Colón (2-0) en “La Bombonera” y la jornada tuvo varias novedades, como lo poco que se exigió Pérez, la presentación de Reynoso y la despedida del zaguero chaqueño Juan Manuel Insaurralde, quien rescindió su contrato con Boca de común acuerdo y continuará su carrera en el Colo Colo, de Chile.



En cuanto al rosarino Pérez, se lesionó en el amistoso de verano que Boca igualó con Aldosivi (2-2) en Mar del Plata, por esa razón no pudo jugar ante River en el desafío veraniego y tampoco frente a Colón, y se estima que podría hacerlo el domingo frente al Ciclón, aunque en la práctica no se lo vio en su plenitud.



En el caso de que Pérez pueda jugar, saldría del equipo el delantero Walter Bou y jugará más adelantado Carlos Tevez, mientras que de no poder regresar, el entrenador Guillermo Barros Schelotto repetirá el equipo que superó a los santafecinos.



Es decir que Boca, líder de la Superliga con 33 puntos, formaría con Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Nahitan Nández, Wilmar Barrios y Edwin Cardona; Cristian Pavón, Carlos Tevez y Walter Bou o Pablo Pérez.



En la practica, los titulares hicieron tareas regenerativas y los que no jugaron ante Colón o lo hicieron pocos minutos realizaron un ensayo de fútbol.



El mellizo armó un equipo de pechera naranja que incuyó a Guillermo Sara; Leonardo Balerdi, Gino Peruzzi, Emanuel Mas, Julián Chicco, Mauro Luna Diale, Gonzalo Maroni, Gonzalo Lamardo y Ramón Wanchope Abila.



Otro de pechara gris incluyó a Federico Abadia; Julio Buffarini, Santiago Vergini, Gonzalo Goñi, Christian Mayo, Agustín Almendra, Bebelo Reynoso, Oscar Junior Benitez y Guido Vadalá.



En la práctica se destacó el juvenil Almendra, quien anotó un par de goles luego de sendas asistencias de Reynoso, el ex mediocampista de Tallares de Córdoba.

Por otro lado, Nahitan Nández, mediocampista uruguayo, elogió al capitán del equipo: "Pablo Pérez es un jugador fundamental para Boca” y aceptó que él puede ser uno de los que le ceda el lugar si se recupera de lesión.



"Veremos qué pasa, tenemos un plantel muy parejo", destacó Nández quien tuvo una tan buena actuación en el último partido que obligaría al Mellizo a sacar al delantero Walter Bou y ubicar más adelantado a Carlos Tevez.



"Se dieron resultados que nos dejaron en una posición bastante cómoda pero el partido del domingo es clave y será lindo de jugar porque San Lorenzo se va a jugar todo", concluyó el uruguayo.