El ex futbolista, Juan Román Riquelme, uno de los máximos ídolos en la historia de Boca, es investigado por la Hacienda en España por una supuesta evasión de impuestos y podría recibir una condena para pagar 573.540 euros, de la época en que jugó para el Villarreal, hace una década, según salió a la luz este martes.



El diario español Mundo Deportivo publicó que Riquelme “está bajo la lupa de Hacienda, que le investiga por supuesta evasión durante su etapa en el Villarreal, de 2004 al 2007”.



La información surgió en El Confidencial, que dijo que "la Audiencia Nacional condena al argentino a pagar 573.540 euros que "birló" al fisco por cobrar derechos de imagen offshore. El caso fue por lo contencioso porque hace años Hacienda era más benévola y no veía delito fiscal", y que esa sentencia todavía puede ser apelada ante Casación.



El Villarreal ya fue condenado en septiembre por pagar a ex jugadores en paraísos fiscales y, entre ellos estarían Riquelme y el uruguayo Diego Forlán (ex Independiente), quien podrían ser citados próximamente.



Hacienda lanzó hace años una serie de campañas sobre el fútbol español. Como sigue explicando el Confidencial, la delegación de la Agencia Tributaria en Valencia es muy activa y los clubes de esta comunidad suelen ser los primeros en los que testa el éxito de las inspecciones.



Riquelme, que en junio de este año cumplirá 40 años, llegó a España en el 2002, transferido por Boca al club Barcelona, y en el 2003 pasó al Submarino amarillo. En el 2007 volvió a préstamo a Boca y al año siguiente regresó al club de Castellón.



Con el Villarreal jugó 143 partidos, señaló 45 goles, ganó las Copas Intertoto de 2003 y 2004 y llegó a semifinales de la Liga de Campeones del 2005-2006 siendo eliminado por el Arsenal de Inglaterra.