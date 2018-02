Alejandro Sabella volvió a ser noticia este lunes, ya que se casó con Silvana Rossi, compañera de gran parte de su vida y madre de dos de sus cuatro hijos, Alejandra y Alejo.



El ex técnico del seleccionado tuvo su segunda aparición pública en poco tiempo, tras recuperarse de una grave enfermedad, ya que el pasado domingo 4 estuvo en el estadio Unico de La Plata, cuando Estudiantes le ganó a Newell’s (4-2).



Tal como es su costumbre en los últimos tiempos y mostrando un absoluto perfil bajo, Sabella no hizo declaraciones y sólo se filtraron unas pocas imágenes de los festejos, dónde entre los presentes estuvo Daniel Passarella, uno de los mejores amigos del ex entrenador.



Silvana estaba vestida de rojo y blanco y ambos posaron con un paraguas de Estudiantes, entidad que mostró el interés de que el DT se sume a colaborar.



Desde las redes sociales los hinchas se manifestaron y también lo hizo Estudiantes desde su twitter oficial donde puso: “¡Felicidades Silvana y Alejandro! Silvana Rossi y Alejandro Sabella contrajeron matrimonio en el registro civil de La Plata, y como no podía ser de otra manera, la ceremonia fue con los colores rojo y blanco”.



En otro orden, Sabella recibió varios llamados de salutaciones y el más particular fue el del técnico Lucas Bernardi, quién lo invitó a acercarse al club para que esté en el día a día de los trabajos del plantel y sume su experiencia desde el lugar que más desee.