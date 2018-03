Carlos Tevez aseguró este jueves que si Boca gana la Copa Libertadores de América, se retirará de la práctica profesional de fútbol, ya que de lograrlo no le quedará "nada por lo que luchar".

El delantero sostuvo, en charlas con periodistas, que "El hincha quiere la Copa más que nada y tenemos que hacer todo lo posible para lograrlo. Ganarla es lo que deseo y lo que me quita el sueño".

El ídolo xeneize aclaró que se lesionó “haciendo un trabajo de potencia en el gimnasio” y, mientras advirtió que siente que “es feo estar afuera” del equipo en este momento, aseguró que lo “fortalece” que se digan “mentiras”.

"Como digo la verdad, empiezan a especular que me lastimé jugando al golf o un partido en la cárcel. Es hora de callarse la boca y empezar a correr para volver a jugar", añadió.

"El Apache" sorprendió al declarar que ahora lo entiende a Juan Román Riquelme, ídolo del club, cuando decía que "todos los problemas los traía él" y que "ahora vive en carne propia lo que le sucedió al 10" .

El líder de la Superliga, tendrá el ingreso de Emanuel "Bebelo" Reynoso por Tevez, como único cambio el domingo a las 17.45 horas para recibir al escolta Talleres de Córdoba por la fecha 21, con el arbitraje de Federico Beligoy.

Teléfono para Guillermo: "Quiero jugar de enganche"

Tevez le envió un mensaje al técnico Barros Schelotto, al expresar su preferencia por jugar “de enganche” y no de centrodelantero como lo ubica el Mellizo.



"Todos saben que no soy 9, si me dan a elegir quiero jugar de enganche para hacerme cargo de la conducción del equipo", optó en una entrevista con el programa “Estudio Fútbol” de TyC Sports.



"Acepto jugar de 9 porque el DT me lo pide y el equipo lo necesita, yo no me voy a plantar por eso. Lo entiendo a Guillermo, el me dice que quiere que agarre la pelota más cerca del área, donde puedo hacer daño", explicó.



"El técnico es el que tomas las decisiones y uno tiene que tratar de hacer lo mejor para el equipo dentro de la cancha”, asumió en relación a su posición dentro del equipo del líder de la Superliga.