Carlitos, Angelici y Mas. Tras brindar la conferencia de prensa. (Gentileza @ BocaJrsOficial )

El delantero Carlos Tevez aseguró que no se arrepiente "de nada" luego de haberse ido un año al fútbol chino por 40 millones de dólares y remarcó que su regreso es "para ganar la Copa Libertadores".



"No me arrepiento de nada, porque cuando decidí irme, lo hice sabiendo las consecuencias", afirmó el delantero, en conferencia de prensa, en el hotel de Cardales donde el "Xeneize" realiza la pretemporada.



Tevez explicó que la sensación de retornar a este tercer ciclo en Boca es "maravillosa y única", al tiempo que aclaró que está "preparado" para debutar cuando el entrenador Guillermo Barros Schelotto lo disponga.



"Yo vengo preparado, el cuerpo técnico tiene que tomar la decisión de cuándo jugaré mi primer partido. La sensación es maravillosa. Volver a sentir esto por dentro es único y estoy muy contento por eso", sostuvo. Y, en ese sentido, no esquivó la presión que rodea el mundo Boca respecto del regreso a jugar la Copa Libertadores, el gran objetivo del 2018.



"Uno vuelve porque quiere ganar la Libertadores. Creo que ya me queda poco en el mundo del fútbol y lo quiero disfrutar. Va más allá si uno se fue y volvió, lo importante es el ahora, que estoy contento". Y además, adelantó que los dos años de contrato que firmó con el Xeneize podrían ser los últimos de su carrera futbolística, cuando actualmente tiene 33 años.



"Quiero disfrutar estos dos años que firmé con Boca porque es lo último que me queda. Después veré si me da la nafta para seguir o no", dijo.



" Dame un poco 'Mas' "



El lateral Emmanuel Mas se ilusionó con la posibilidad de repetir el título de la Copa Libertadores que ganó en 2014 con San Lorenzo.



"Lo veía mucho al fútbol argentino en el año que estuve afuera. Lo que más me gustó de Boca es la forma de atacar, la intensidad que pone en cada partido. La verdad que el profe lo hace desde los entrenamientos y luego se ve reflejado en el campo de juego", expresó Mas, en la conferencia de prensa de su presentación en el Xeneize, en el hotel de Cardales. Además, afirmó que compartir plantel nuevamente con Julio Buffarini los hizo recordar juntos lo que vivieron con San Lorenzo en la Copa Libertadores 2014.



" Boca siempre es favorito en la Libertadores. Haber ganado la Copa con San Lorenzo, con Buffarini hablamos de eso. Sabemos cómo se juega de local y de visitante, y ojalá se pueda repetir", aseguró.