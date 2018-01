Independiente cerró la venta del juvenil Ezequiel Barco, figura de la última Copa Sudamericana, a Atlanta United de Estados Unidos, en 15 millones de dólares.



Luego de muchos días de negociación, el club acordó con el intermediario del club dirigido por el argentino Gerardo Martino la venta del atacante, de 18 años, que de esta forma se convirtió en el segundo traspaso más caro en la historia del club de Avellaneda.



La dirigencia del Rojo aceptó quedarse con el 30 por ciento de una futura venta pero si la transferencia es después de diciembre de 2019 solo percibirá un 10.



El juvenil, autor del gol en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, la noche de la consagración con Flamengo, se despide de Independiente luego de 57 partidos (38 por el torneo local, 16 por internacionales y 3 por Copa Argentina) y ocho tantos convertidos.



Por la cifra que embolsará el club, Barco quedó como la segunda venta más cara de la historia luego de la transferencia de Sergio Agüero en 2006 a Atlético de Madrid, de España, en casi 29 millones de dólares.



El interés de Atlanta United por Barco se conoció antes de la segunda final de la Copa Sudamericana.



Luego de marcar, de penal, el gol de Independiente en el empate 1-1 que permitió la coronación del “Rey de Copas”, el club entendió que los 12 millones de dólares que habían ofrecido al principio eran insuficientes y pidió más dinero por la venta del prometedor futbolista.



La dirigencia encabezada por Hugo Moyano intentó convencer al jugador de continuar en el equipo para disputar la Copa Libertadores de América pero Barco ya tenía decidido aceptar la oferta del nuevo y poderoso equipo norteamericano que la temporada pasada tuvo su debut en la Major League Soccer.



Incluso, el entrenador Ariel Holan aconsejó a Barco y le sugirió que espere una oportunidad de un club europeo pero tampoco logró que cambie de opinión.



A pesar de tener contrato vigente hasta junio de 2019, Barco no se presentó a la pretemporada que Independiente comenzó el jueves 4 de enero para presionar su salida del club.



Luego de una semana de muchas idas y vueltas, la negociación culminó con una buena suma para el club y con el deseo realizado para el jugador que firmará un millonario contrato de cinco años en Atlanta United donde será compañero de los argentinos Leandro González Pirez, Franco Escobar y Héctor Tito Villalba.



El santafesino Barco, quien el próximo 29 de marzo cumplirá 19 años, llegó a Independiente en 2015 de la mano de Jorge Griffa, por aquel entonces coordinador de las divisiones inferiores, y un año después fue promovido al plantel superior por Gabriel Milito.



En agosto de 2016 debutó oficialmente en el primer equipo en un partido por Copa Sudamericana, el mismo torneo que un año después lo llevaría a conocer la gloria.



Su buen rendimiento en el Rojo lo llevó a ser citado para el seleccionado sub 20 para disputar el torneo sudamericano pero en una polémica decisión el club no lo cedió para participar del Mundial.