El delantero Carlos Tevez y el mediocampista Fernando Gago se entrenaron este marte a la par de sus compañeros en Boca y crecen las chances que están presentes frente a Newell's por la fecha 24º de la Superliga.



Los casos se evalúan día a día pero el delantero es quien tiene mayores chances de volver a la titularidad ya que el mediocampista lleva una inactividad más prolongada.



Tevez había sufrido una inflamación en una de sus rodillas en el partido ante Independiente y todo indica que podría regresar para el duelo que se disputará este domingo a las 20:00, en la Bombonera frente a La Lepra.



En un primer momento, la idea era que Gago tenga minutos frente a Palmeiras, el 25 de abril, pero Guillermo analiza la posibilidad de ponerlo este domingo por Wilmar Barrios, quien sufrió un desgarro y estará sin jugar entre dos y tres semanas.



Gago se recupera de la rotura del ligamento cruzado anterior, lateral medial y menisco externo de la rodilla derecha, y trabaja desde el 9 de abril a la par de sus compañeros.

La polémica



El defensor Santiago Vergini, titular por la lesión de Paolo Goltz, desmintió los rumores sobre las presuntos favores que recibió Boca por parte de la AFA y se respaldó en el penal no cobrado ante Independiente.



"Yendo a la jugada polémica de la que todos hablan es una gran muestra que si a Boca lo favorecerían hubieran cobrado penal. Viendo las imágenes mil veces, no se ponen de acuerdo si fue penal. Teniendo la oportunidad de cobrarlo, no lo hicieron", expresó.



Y concluyó: "Supimos ir adaptándonos a las diferentes circunstancias. Ya hemos transitado una situación así y la hemos superado. Hemos vivido lesiones de muchos y el equipo siempre dio una respuesta.

Creo que esa es una de las claves".