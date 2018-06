El mediocampista marfileño Yaya Touré criticó este lunes al entrenador español Josep “Pep” Guardiola e insinuó que tuvo actitudes racistas contra él tanto en Barcelona de España como en la última etapa en Manchester City, de Inglaterra.

El futbolista reveló que Guardiola “fue cruel” y que llegó a preguntarse si no lo tenía en cuenta para el primer equipo por su “color”.



"Llegué a preguntarme si era por mi color. No soy el primero en hablar sobre estas diferencias de trato. En Barcelona algunos también se formularon la pregunta”, expresó Touré en una entrevista con France Football.

Y, sobre este tema, agregó: “Quizás nosotros, los africanos, no siempre somos tratados por algunos de la misma manera que otros. Cuando nos damos cuenta de que a menudo tiene problemas con los africanos donde quiera que vaya, me hago preguntas”.



Consultado por una posible actitud racista de Guardiola o por problemas con futbolistas de color, el mediocampista no lo negó y aseguró: “Finge no tener ninguno. Es demasiado inteligente como para quedar atrapado y nunca lo admitirá pero el día que en uno de sus equipos vea a cinco africanos, te prometo que le envío un pastel”.