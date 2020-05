La semana pasada, con el gobierno como arbitro, la Unión Industrial Argentina y la Confederación General del Trabajo acordaron que los trabajadores suspendidos cobren el 75% del sueldo. "A nosotros no nos cabe", disparó Hugo Moyano, distanciado de la conducción cegetista. Distinta la mirada de Andrés Rodríguez, de UPCN y miembro de la mesa chica de la CGT: "La prioridad es proteger los puestos de trabajo".

En diálogo con Radio Rebelde, el histórico camionero señaló que "lo que firmó la CGT no tiene incidencia sobre todas las organizaciones, porque, si bien pertenecemos a la CGT, no estamos adheridas a esta conducción". Moyano, quien se lamentó por la negociación, aclaró que "a nosotros eso no nos cabe; es para gremios que tendrán que adaptar los salarios a la situación que se vive".

"Nosotros no vamos a reducir el salario para nada, porque las cosas aumentaron un montón y no es responsabilidad del trabajador", agregó el dirigente y quien condujo por doce años la CGT.

Distinta es la mirada de Andrés Rodríguez (UPCN), quien ante "Letra P" aclaró que "fue algo hablado previamente con el gobierno. Es un acuerdo que genera un poco más de alivio, primero para trabajadores, en cuanto que se fijó un piso salarial del cual nadie puede bajar, pero también para los sectores empresarios, donde existen muchas empresas cerradas y dificultades para enfrentar sus gastos".

El adjunto de CGT aclaró que es para "sectores en crisis y empresas que están totalmente paradas".