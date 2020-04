D esde hace un largo tiempo que los hinchas de Independiente vienen ilusionándose con el regreso de Sergio Agüero, y el actual entrenador, Lucas Pusineri, le envió un mensaje directo al emblemático delantero del Manchester City, al comentar que tiene la camiseta número 10 del Rojo reservada para él. ¿Regresará el Kun bajo el mando de Pusi...? Desde que Martín Benítez emigró a Brasil, a mediados de 2019, la 10 de Independiente quedó vacante. Si bien el colombiano Andrés Roa se postuló para lucirla, al menos en la planificación de Pusineri esa casaca ya parecería tener dueño. "Esperemos que el día de mañana me toque a mí ser el entrenador de Agüero. Fui compañero y tengo la ilusión de que en el futuro me toque ser su técnico. Le estamos guardando la 10 al Kun", expresó el estratega del Rojo, que conserva una linda relación con el delantero de 31 años. ¿Podrían ambos coincidir en Avellaneda? Agüero tiene contrato con los Ciudadanos hasta junio de 2021 y no se descarta que esa altura decida pegar la vuelta al club que lo vio nacer. El vínculo de Pusineri con el Rojo, en cambio, finaliza a fin de año, aunque de conseguir buenos resultados su continuidad podría extenderse y así, posiblemente, tendría al Kun bajo su órdenes. "Con el Kun me une una linda relación. Fuimos compañeros. Tengo mucho respeto por su trayectoria, tanto por lo que ha hecho en Argentina como en Europa también", contó Pusineri, en diálogo con Infierno Rojo. Y consideró: "Dependerá de las ganas o voluntad que él le ponga a su vuelta, por eso digo que uno está ilusionado por verlo nuevamente en Independiente, y que él pueda retomar con buena vigencia para poder seguir dándole alegrías a los hinchas".

¿Asoma Biglia?

Al representante de Lucas Biglia le comunicaron que Milan reducirá su plantel ante la crisis por la pandemia de coronavirus, y en Independiente, teniendo en cuenta que el mediocampista de 34 años se quedaría con el pase en su poder a mitad de año, no pierden la ilusión de repatriarlo.