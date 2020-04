Buenas noticias para Marouane Fellaini y Andrés Palop. El jugador belga superó el coronavirus y fue dado de alta ayer en el hospital de China, donde se encontraba internado hacía tres semanas. El mediocampista, que actualmente juega en Shadong Luneng, compartío la alegre noticia por medio de su cuenta oficial de Instagram. "Ha llegado el momento de agradecer desde el fondo de mi corazón al personal médico del hospital, a su personal de enfermería, así también como a mi club y su personal médico por cuidarme tan bien, con tanta amabilidad y garantizando mi comodidad. ¡La parte más difícil quedó atrás! Sigamos luchando, es importante", escribió el ex Manchester United.

Por otro lado, Palop, ex arquero de Valencia recibió el alta médica tras dar negativo en el último test por coronavirus. El español se encontraba internado en el Hospital 9 de Octubre, en Valencia. Ya totalmente recuperado, le envió un mensaje a todos los se encuentran infectados y agradeció a los médicos que lo trataron. "Muchas gracias a todos los que me ha cuidado, a mi familia y mucho ánimo a todos los que están pasando por esta situación. Sean positivos y no se debiliten, se sale", comentó Palop.