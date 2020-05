A medida que se va permitiendo que nuevos rubros retomen gradualmente sus actividades dentro de la cuarentena, aumenta la cantidad de autos que circulan por la ciudad de Buenos Aires y, en similar proporción, también sube la cantidad de infracciones cometidas. Ante esa situación, el gobierno porteño dispuso reforzar el servicio de grúas, que estaba trabajando con un servicio mínimo. Esta decisión levantó gran polémica, dado que, por un lado, las autoridades alientan a la gente para que se traslade en su auto y no use el transporte público, pero, por otro, la mayoría de los estacionamientos para vehículos permanecen cerrados, lo que hace que en algunas zonas céntricas no se encuentre fácilmente lugar para dejarlo. Así es como a partir de ayer las grúas empezaron a levantar vehículos estacionados sobre cordones pintados en amarillo o cercanos a paradas de colectivos, lo cual generó bronca en algunos de los conductores afectados.

La resolución del gobierno porteño contempla el "restablecimiento gradual" del servicio de las grúas por la zona del micro y el macrocentro porteños, justamente la zona más complicada. De acuerdo con la resolución, la vuelta "gradual" comenzará con la incorporación de dos grúas a las dos que ya circulaban bajo la guardia mínima. Hasta ayer, la tarea había sido limitada a un servicio mínimo de acarreo por grúas para atender situaciones especiales de gravedad o urgencias tendientes a resolver asuntos de seguridad vial.

Desde la Secretaría de Transporte de la Ciudad, a cargo de Juan José Méndez, señalaron que la decisión se tomó para "garantizar el ordenamiento del tránsito en lugares donde no se permite estacionar" y luego de detectar un incremento de vehículos en infracción, por ejemplo, frente a rampas y garajes u obstaculizando la circulación de personas.

Lo cierto es que en una de las playas de estacionamiento hasta donde son llevados los autos que levantan las grúas algunos conductores descargaron su bronca contra los empleados del lugar, pese a lo cual debieron pagar el acarreo para retirar sus autos y se llevaron las multas a pagar a futuro.