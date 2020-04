En una charla que brindó al sitio AFA Play, el entrenador de la Selección, Lionel Scaloni, habló sobre cómo se identifica el plantel actual con la camiseta Argentina y su estilo como entrenador a la hora de encarar los partidos.

"A la Selección vos venís, nadie te está obligando y ellos sienten el amor por la camiseta. Están cómodos, saben que no vamos a hacer locuras ni a pedirles cosas que no pueden hacer", explicó el técnico. Por otro lado, se refirió a la compatibilidad entre Lionel Messi y Paulo Dybala. "Es un desafío que Paulo juegue de la misma forma que en su club, pero ya se demostró que pueden jugar juntos. Lo hicieron contra Chile en la Copa América, y en el amistoso en Israel contra Uruguay, donde hicieron cosas muy buenas. Paulo, por sus características, va a jugar desde el centro hacia la derecha, pero que Leo juegue por ahí también no significa que no puedan coincidir", afirmó Scaloni.

Por último, habló sobre las aspiraciones que tiene el equipo una vez que se reanuden las competencias. "Estamos capacitados para dar un paso adelante, que es competir y ganarle a cualquiera. Hoy hay 50 selecciones que te pueden ganar, pero cuando jugamos como Argentina, le podemos ganar a cualquiera, sin dudas, mirando el arco de adelante, atacando. Después cada partido puede ser diferente, pero yo quiero hacer goles, no solo tenerla", finalizó el DT.