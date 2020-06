E l escrache no lo inmutó. El domingo una joven denunció por acoso virtual a un hombre de La Plata, que le envió fotos desnudo por las redes, sin su consentimiento. El mismo fin de semana, el acusado terminó excusándose por "la abstinencia tortuosa" del aislamiento preventivo, pero al ver la repercusión que tuvo el caso, siguió con las provocaciones.

"La próxima mina que me escriba por privado deseándome la muerte por una maldita foto que no significó la muerte de nadie recibirá fotos todavía más explícitas. Si tanto les aterra conocerla como si fuese un misil que cae en el techo de su casa y las vuela en pedazos, ni se gasten en amenazarme ni insultarme. Simple", escribió en Facebook el acosador de 36 años, admitiendo el hecho sin mayores problemas y que, además, eligió defender a Juan Darthés, con pedido de captura internacional por la denuncia de abuso realizada por la actriz Thelma Fardin, y publicó un video en el que quema un pañuelo verde.

Todo comenzó cuando una de las varias víctimas que luego lo denunciaron en las redes publicó: "Odio tener que publicar algo así, pero me parece de suma importancia denunciar y escrachar a este enfermo que sin necesidad alguna me manda un mensaje así. Estoy preocupada por los nenes chiquitos que hay en redes y que puedan encontrarse con esta clase de lacras", escribió una de sus denunciantes junto a una captura donde se puede ver una foto del hombre con sus piernas abiertas junto a un mensaje: "Mirá cómo me ponés".

Una vez que el hecho tomó estado público, el hombre que se dedicaría a la venta de celulares y es identificado como J.D. publicó en un texto en su muro de Facebook donde se hizo cargo de esa y otras acusaciones similares y dio, además, una insólita justificación: "Ya no sabemos qué carajo hacer para caerle bien a una mina", escribió.