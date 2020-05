Vivir un calvario en cuarentena, de ello puede dar fe Claudia Celis, quien desde mediados de abril es destinataria de amenazas y hostigamientos. Una serie de manifestaciones violentas que la mujer le adjudica al propietario de la vivienda que alquila. El motivo del acecho agresivo radica en la imposibilidad de pago de la totalidad del alquiler por parte de la denunciante.

El 18 de abril pasado comenzó el infierno que la azota día a día a Claudia, en la localidad bonaerense de Libertad. A partir de entonces pesa sobre ella la advertencia de desalojo del propietario del inmueble en el que reside la mujer, de 45 años. Al respecto, Celis remarcó que "esta gente me golpea la puerta, las paredes, y me dice que tienen las llaves y me van a sacar como sea". En su testimonio la inquilina acusa a su locatario por amenazas e intento de desalojo, en cuarentena, que está prohibido por las autoridades gubernamentales.

La damnificada realizó una sucesión de denuncias en la comisaría 4ª de Libertad, e incluso reconoció que "muchas veces las hice de noche porque de día no salgo. Vivo encerrada y hasta me cortaron la luz". Ante semejante situación, muchos vecinos se solidarizaron con ella y se acercaron al domicilio para brindarle asistencia alimentaria e incluso psicológica. Sin embargo, "no los dejaron pasar y se tuvieron que ir", juró Claudia. A su vez, la mujer dejó en claro que "vino un amigo a querer pagar la deuda y esta gente no aceptó". Por eso, expresó su ruego de que "necesitaría que alguien se aproxime para calmar a esta gente, o que me saquen de acá porque yo no quiero vivir más así".