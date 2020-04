Con la pandemia, muchos expresaron que cuando todo esto se termine, el fútbol daría un cambio brusco y sería mas inclusivo y social. Sin embargo, para Ángel Cappa, esto no es así.

"Creer que el coronavirus reconvertirá al fútbol en una fiesta de y para los pueblos es aferrarse a una fantasía sin fundamento. El dinero que recauda el fútbol no va a los jugadores, salvo una reducidísima minoría. El dinero va a las grandes empresas y empresarios", aseguró el entrenador. Por otro lado, comentó que "Espero que el fútbol sea más solidario después del brote, pero no creo que la pandemia obre en ese sentido. Se trata de un sistema, de un modo de vida que se llama capitalismo y que, lamentablemente, no cambiará. Esta pandemia no va a hacer más buenos a los dueños del circo".