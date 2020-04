En las últimas semanas comenzó a especularse con la posibilidad de volver en un futuro al torneo de 30 equipos en Primera División, por lo que no habría descensos durante dos temporadas, y ayer, de hecho, fue el propio presidente de la AFA, Claudio Tapia, quien confió que puede ser una alternativa. En efecto, muchos dirigentes ya se mostraron en desacuerdo de cara a esa iniciativa, y ayer también se sumó a las críticas el mandamás de Tallares de Córdoba, Andrés Fassi, quien pretende que se mantengan los descensos. Al respecto, develó que Marcelo Tinelli, en su carácter de titular de la Superliga, ya le aseguró que eso no se va a modificar.

"Se hizo costumbre que en las reuniones no se toquen estos temas y después llegamos a otras donde está todo orquestado y manejado. Le dije a (Marcelo) Tinelli que no estaba de acuerdo con que no haya descensos y me aseguró que esto no va a pasar. Yo invito a los colegas a que podamos debatirlo en el seno interno", declaró Fassi, en diálogo con TyC Sports. Entre sus fundamentos, el titular de la T hizo hincapié en el retroceso que implicaría volver a un torneo con 30 equipos. "Sería un retroceso de 10 años más para el fútbol. Todos criticamos enormemente la actitud demagógica de haber llegado a 30 equipos, que realmente fue un bodrio organizativo. Tenés menos posibilidades de juntar dinero con 30 que con 22", argumentó. Y cerro: "El que tiene que estar en Primera que esté en Primera, el que tiene que estar en el ascenso que esté en el ascenso y el que tiene que desaparecer, que desaparezca. Si Talleres tiene que ir al Nacional porque no hizo las cosas bien, que descienda".