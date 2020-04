M ientras muchos dirigentes continúan especulando con distintas alternativas de cara a la reanudación del fútbol, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, aclaró que la vuelta de la competencia no tiene plazos. "Sería una irresponsabilidad y un mamarracho decir cuándo vuelve el fútbol, porque si llega a pasar algo el responsable soy yo", se cubrió el titular de la casa madre del fútbol argentino.

A poco más de un mes de la suspensión del fútbol debido a la pandemia de coronavirus, el mandatario de la AFA aseguró que todavía no puede adelantar una fecha de regreso y tampoco el formato que tendrá el campeonato de Primera División. "No sabemos cuándo vamos a volver a jugar. Nadie lo sabe. Talleres y Vélez trabajaron en un protocolo (para volver a las prácticas) y está muy bien, pero si llega a pasar algo con algún jugador, con un utilero o quien sea, lo primero que dirían es que pensamos en lo económico y hoy tenemos que priorizar la vida", argumentó. En ese sentido, en diálogo con TyC Sports, agregó: "No queremos correr riesgo de muerte. Es preocupante, pero tenemos que tener la madurez necesaria para tomar las decisiones correctas".

Sobre los recursos económicos que maneja la AFA para ayudar a los clubes, Chiqui Tapia informó que arreglaron con los dueños de los derechos de televisación que garanticen como mínimo tres meses de pago y un máximo de seis, pero remarcó que ese dinero "no alcanza" para solventar los sueldos de los "39.000 empleados, de los cuales casi 4.000 son jugadores". En este contexto, Tapia anunció que en los próximos días se pondrá a disposición una partida de Conmebol que originalmente estaba destinada a un programa de desarrollo. "No es una locura pero va a ayudar. Sé que FIFA también está trabajando, ojalá que lleguen lo más pronto posible", deseó Tapia, quien también contó que muchos proveedores "dejaron de cumplir" con los compromisos comerciales.

En cuanto al retorno de las competencias sudamericanas como la Copa Libertadores y Sudamericana, Tapia dejó entrever que será muy difícil coordinar una fecha de regreso con las diez confederaciones ya que todos los países manejan escenarios distintos.