Una eterna pesadilla vive el pueblo italiano. La edad promedio de los nuevos infectados con coronavirus bajó hasta los 35 años en el último mes, y el gobierno admitió que corre riesgo la reapertura de las escuelas el mes que viene si no disminuyen los contagios en el país. "Si en los próximos días el número de contagios continúa creciendo, hay un problema serio que afrontar", planteó el asesor del Ministerio de Salud Walter Ricciardi. "No sólo es una hipótesis que se cierren las áreas con nuevos focos, sino también que no reabran las escuelas en septiembre", advirtió Ricciardi. La ministra de Educación, Lucia Azzolina, y el premier Giuseppe Conte habían anunciado a inicios de agosto la reapertura de las escuelas el 14 de septiembre.