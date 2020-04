M ás allá de que la fecha de reanudación del fútbol es incierta, con el correr de los días crece la chance de salida de Lucas Pratto. Al menos así lo viene adelantando su representante, quien primero contó que el Oso está incómodo sin continuidad y ayer, considerando la crisis económica que deparará la pandemia de coronavirus en la tesorería del Millonario, interpretó que River posiblemente lo deje ir, pues el delantero tiene uno de los contratos más altos del plantel.

"Se va a caer por su propio peso que va a tener que salir porque es un jugador con un contrato alto y si va a seguir teniendo los pocos minutos que tuvo en este último año, es una ecuación que no le sirve tampoco a River. Supongo que el club lo entendería e intentaría generar alguna situación", expresó Gustavo Goñi en declaraciones a Radio La Red. De todos modos, y pese a que el futbolista tuvo propuestas para emigrar en el último mercado de pases, el agente de Pratto aclaró que la intención no es forzar la salida, sino que "Lucas analizará las posibilidades dependiendo lo que salga y siempre que le convenga a River".

Tras recalar en Núñez en medio de mucha polémica por convertirse en la compra más cara de la historia del club y no cumplir con la cuota de gol esperada, el Oso luego comenzó a ganar confianza y terminó redondeando un primer año más que exitoso, siendo decisivo en partidos clave como las dos finales de la Copa Libertadores contra Boca. Ya en 2019 también resultó fundamental en la Recopa, ante Paranaense, pero desde ese 30 de mayo no volvió a convertir goles. A partir de ahí, una lesión (fisura en el hueso del sacro) lo excluyó de las canchas por largo tiempo, y desde entonces nunca pudo recuperar su nivel. "En el semestre anterior entendió que no estaba en plenitud, pero en el actual no tuvo demasiadas oportunidades", opinó su representante respecto de la falta de continuidad del delantero, que jamás volvió la titularidad en el equipo de Marcelo Gallardo.

Por eso, ante este panorama, Goñi no descarta que a mitad de año Pratto, de 31 años, apunte a un nuevo horizonte, si es que Gallardo lo mantiene sentado en el banco.