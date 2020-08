M ás de 10.000 comercios reabren sus persianas en la ciudad de Buenos Aires. El regreso de los locales no esenciales será en avenidas y por terminación del número de documento. "Estarán en funcionamiento un 93% de los locales", le dijeron a "Crónica" desde el Ejecutivo porteño. En la ciudad también regresan las industrias. La próxima etapa, en revisión.

En 13 puntos céntricos de la ciudad la circulación empezará a ser mayor. Microcentro, avenida Corrientes, Santa Fe, Scalabrini Ortiz, Córdoba, Jujuy, son algunas de las zonas en donde los comerciantes volverán a ponerse detrás de un mostrador bajo estricto protocolo. Según detallaron, "funcionarán de 11 a 21" y atenderán por la terminación del número de documento. "Quedan excluidos los centros de trasbordo de Liniers, Retiro y Constitución, la zona de Once y los comercios de la avenida Avellaneda", señaló la administración porteña.

En comunicación con este medio, desde el Ejecutivo porteño resumieron que, con los locales que vuelven a trabajar hoy, un total de 130.000 comercios ya están en funcionamiento. "Esto representa al 93% de la ciudad, entre esenciales y no esenciales", detallaron. Gimnasios, bares y restaurantes (funcionan bajo la modalidad take away) y shopping, los comercios que esperan la aprobación de Horacio Rodríguez Larreta.

En la reunión del pasado viernes en Olivos el funcionario porteño se comprometió a seguir de cerca el crecimiento de los casos para continuar con las aprobaciones porteñas. Y si bien la cuarentena se extendió hasta mediados de agosto, en Uspallata barajan opciones de reapertura para los próximos días. "La etapa 2 sigue en suspenso", le resumieron a "Crónica".

Hoy también vuelven a funcionar las industrias de metalmecánica, maderera, textil y calzado (las cuales se suman a los servicios esenciales que nunca dejaron de funcionar, como la producción de barbijos, insumos hospitalarios, droguería y alimentos). Las industrias verán el retorno de unos 25.000 empleados.

Cabe destacar que las reaperturas de hoy corresponden a la culminación de la etapa 1.

Las reuniones con las distintas cámaras continuarán hoy en las oficinas de Uspallata. Desde el gobierno de la ciudad señalaron que en los próximos días una nueva reunión entre Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta buscará continuar el trabajo coordinado del AMBA.

En los últimos días, desde la cámara Fecoba señalaron que, tras una encuesta telefónica, la mayoría de los comerciantes señaló que su nivel de facturación se ubicó en el 31% promedio, en comparación con un día previo a la cuarentena. En tanto, apenas el 10% logró facturar por arriba de ese porcentaje promedio, y el 30% señaló que su facturación fue menor al 25%, en comparación con un día normal.

En lo que respecta al nivel de afluencia de clientes, el 83% indicó que observó menos gente que un día normal previo a la cuarentena, en tanto que el resto reportó que hubo el mismo nivel que un día habitual.