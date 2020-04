Para frenar la propagación del coronavirus, prácticamente todo el mundo se encuentra en cuarentena obligatoria. Unos dias antes de que se dicte esta medida en Ecuador, Carlos Ischia fue presentado como el nuevo entrenador de Delfín. Sin embargo, a causa del Covid-19, el torneo fue suspendido y solamente dirigió tres partidos. Ahora, el ex DT de Boca y se encuentra aislado en un hotel, en la ciudad de Manta.

"Estoy hospedado en el hotel desde que llegué y es una desolación enorme, porque creo que soy el único huésped. Me mantengo en la habitación y es sofocante, no recuerdo haber visto o escuchado a nadie desde que llegué a este lugar. Yo hacía una semana había llegado, dirigí tres partidos y se suspendió todo. Estoy en este hotel, porque no llegué a irme al departamento que tenía reservado. Mi esposa iba a viajar conmigo, pero por la urgencia se tuvo que quedar", explicó el técnico en diálogo con FM 94.7.

Además, Ischia expresó que "por suerte se paró todo, necesitábamos una pausa. Era bastante compliado seguir jugando con la situación que se vive a nivel mundial". En cuanto a cómo mantienen al equipo en actividad, el entrenador argentino comentó: "Con el preparador físico les mandamos mensajes a todos los jugadores para tratar la preparación con ellos".

Por último, expresó que tuvo charlas con Carlos Bianchi y Julio César Falcioni hace algunos días. "Se preocuparon por mi situación, me llamó Bianchi para ver cómo estaba, y con Julio hablé tres o cuatro veces", finalizó.