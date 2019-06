Los hermanos Alberto y Adolfo Rodríguez Saá dirimirán este domingo en elecciones para elegir gobernador una disputa signada por denuncias judiciales, impugnaciones y acusaciones personales. En tanto, el ex mandatario y senador Claudio Poggi, cercano al gobierno nacional, buscará romper con el papel de tercero en discordia.

Alberto Rodríguez Saá, en caso de obtener un triunfo alcanzaría, su cuarto período al frente del Ejecutivo de San Luis. Por su parte, Adolfo Rodríguez Saá, actual senador nacional, presidente de la Nación durante un efímero período de ocho días -en medio de la crisis del 2001-, y primer gobernador de la provincia desde la recuperación de la democracia, aspira en estas elecciones a consagrarse por sexta oportunidad como mandatario. La decisión de Adolfo de presentar en enero de este año su postulación desembocó en una pelea entre ambos dirigentes. "Esta no es una candidatura contra Alberto, es en favor de San Luis", señaló el ex presidente, pero este anunció no pudo evitar que su hermano impusiera su mayoría en un congreso del justicialismo local.

Las tres fórmulas más competitivas que se inscribieron para participar de los comicios son el Frente Unidad Justicialista de Alberto; el Frente Juntos por la Gente, de Adolfo, y el Frente Unidos, que lleva como principal candidato a Poggi. Surgido del riñón del peronismo puntano, Poggi llegó a la gobernación en 2011 bajo el respaldo de Alberto, pero luego se distanció, obtuvo una banca como senador y en la actualidad es un dirigente cercano al presidente Mauricio Macri.