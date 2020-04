L a fecha de regreso del fútbol es tan incierta como el futuro inmediato de Ignacio Scocco. Al delantero de River se le vence el contrato en junio, y aún no definió si seguirá en el Millonario, si recalará en un nuevo club o si, definitivamente, pegará la vuelta a Newell´s. Sin embargo, mientras continúa resolviendo el próximo paso a seguir, Nacho aseguró que ya sabe con qué camiseta le pondrá punto final a su carrera futbolística. ¿Con la de River? ¿Con la de la Lepra? Negativo. Scocco se despedirá jugando para Hughes, el club de su pueblo, en Santa Fe.

A poco de celebrar sus 35 años, el futuro de Scocco es todo una incógnita. Al atacante se le termina el contrato con River el 30 de junio, y el hecho de demorar su renovación parecería indicar que se alejará de Núñez. Si bien Inter de Porto Alegre pretende sumarlo al plantel del Chacho Coudet, no se descarta que Nacho termine regresando a Newell’s para cumplir con uno de sus deseos. Más allá de toda especulación, lo concreto es que el jugador ya tiene definido dónde gritará sus últimos goles. "Voy a jugar en Hughes. El día que decida retirarme voy a jugar uno, dos o tres años en el equipo de mi pueblo. Va a ser algo nuevo volver a vivir a mi pueblo. Mi mujer también es de Hughes, tengo toda la familia acá, mis amigos... Tengo definido volver", aseguró el delantero, durante un vivo por Instagram con el periodista de automovilismo Luis Cali.

Rossi, auténtico

El mediocampista Ivan Rossi, que en junio quedará libre de River, fue contundente al explicar su relación con Marcelo Gallardo. "Yo tuve varias diferencias con Marcelo. Él me llamó para que vaya a jugar a River y después, a medida que nos fuimos conociendo, tuvimos muchas diferencias. No hablé más con él", develó, y aseguró: "No le demostraba en las prácticas las ganas que tenía de jugar y a Gallardo eso no le gustaba".