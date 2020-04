R etirado de la actividad profesional, pero no de los gestos solidarios. Tras enterarse de que muchos de sus amigos y vecinos de Villa Gobernador Gálvez, su ciudad natal, están padeciendo las consecuencias del coronavirus, el santafesino Ezequiel Lavezzi donó 5.000.000 de pesos en alimentos para personas en situación de vulnerabilidad.

El ex delantero de San Lorenzo, Nápoli, PSG y del seleccionado argentino, entre otros clubes, se enteró por un grupo de WhatsApp que muchos de sus afectos y vecinos la están pasando mal económicamente durante la cuarentena que rige en el país, y decidió darles una mano, como lo hace habitualmente con la Fundación Ansur. "El miércoles me llamó Ezequiel y me dijo que quiere darle una mano a la gente del barrio: ‘Fijate, porque quiero donar cinco millones’", le contó a Télam Diego Lavezzi, hermano del Pocho. Y agregó: "Al otro día hablé con el intendente (Alberto Ricci) porque no queremos que esta donación de Ezequiel sea utilizada políticamente". La donación consiste en 7.500 bolsones de alimentos, que constan de aceite, fideos, arroz, galletitas, leche en polvo, azúcar, puré de tomates y yerba, que la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez se encargará de repartir el próximo fin de semana entre los sectores vulnerables afectados por la pandemia de coronavirus.

Así, el Pocho Lavezzi volvió a ser noticia por un enorme gesto solidario, como la vez que llegó al barrio de Coronel Aguirre con el baúl del auto cargado de zapatilla, las cuales repartió entre un grupo de pibes hasta que el último se quedó con las manos vacías, aunque luego tuvo premio. Porque Lavezzi se sacó las suyas y se las regaló.