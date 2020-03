L a histeria colectiva se adueñó de las calles en Asunción, tras el anuncio del gobierno de suspender las clases y los eventos que requieran la aglomeración de personas por 15 días para intentar frenar la propagación del coronavirus que ya provocó cinco infectados en ese país.

Frente a esta situación, una marea de gente acudió ayer a los supermercados de la capital paraguaya para hacerse de productos y alimentos básicos, ante un posible desabastecimiento. "Desde que abrieron las puertas, a las 10 de la mañana, el supermercado se llenó. La gente llenaba los carritos con comida enlatada, azúcar, arroz, bidones de agua y papel higiénico. Las góndolas con artículos como fideos y lavandina se vaciaron mientras los empleados del lugar reponían productos sin parar", aseguró M. Johnson, un estadounidense radicado en la Asunción desde 2013.

"Había algunas personas usando barbijos y máscaras dentro de la tienda", agregó Johnson, en diálogo con "Crónica". Además, el hombre adquirió la suya hace dos semanas cuando "todavía se conseguían".

Por su parte, los supermercadistas respondieron que pese a la alta demanda, no hay desabastecimiento. En ese sentido, Alberto Sborovsky, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados, pidió calma. "La gente no estaba al tanto de que los horarios en los supermercados van a ser los mismos. No tenemos problemas de desabastecimiento, no está afectado el sector con la suspensión de actividades", expresó.

Al mismo tiempo, pidió a la gente que no toque los panes con las manos, teniendo en cuenta las medidas sanitarias contra la propagación del coronavirus. "Vamos a analizar medidas de seguridad en los recintos sobre protocolos de higiene", advirtió.

Por otro lado, el transporte público continúa su funcionamiento normal aunque los pasajeros disminuyeron drásticamente. "El colectivo que tomo para ir a trabajar todos los días suele ir lleno de gente en la hora pico aunque hoy éramos muy pocos", describió Johnson.

Peligro

Lo que motivó al gobierno de Paraguay a tomar medidas más drásticas de contención fue la confirmación del segundo infectado: un hombre que estuvo de viaje por Argentina durante febrero y ahora se encuentra en terapia intensiva.

"Se trata de una persona de 61 años que estuvo en Córdoba y Buenos Aires, haciendo un recorrido turístico y que concurrió a un recital con amigos, entre el 4 y el 26 de febrero", informó el viceministro de Salud paraguayo, Julio Rolón. Desde su llegada a Paraguay el 3 de marzo, el paciente tuvo múltiples contactos, lo que podría haber causado una mayor circulación del virus.

El funcionario agregó que tomaron conocimiento del caso "luego de que presentó síntomas respiratorios y requirió la internación en un centro de salud privado de alta complejidad".

Por su parte, ese segundo infectado informó a las autoridades sanitarias que su contagio en Argentina "se trató de una circulación comunitaria, porque no estuvo en contacto con ningún paciente infectado".

En tanto, el primer caso de coronavirus detectado en Paraguay fue de una persona que había viajado a Ecuador y estado en un centro de salud, mientras que los otros tres casos confirmados son de personal de la salud que estuvo en contacto directo con el hombre que viajó a la Argentina.