L a muerte de Débora Pérez Volpin, aquel fatídico 6 de febrero del 2018, sorprendió al país. La periodista era querida tanto por televidentes como colegas, y su inesperada partida generó gran revuelo. A más de dos años de aquella tragedia, su última pareja, el periodista Enrique Sacco, dio una entrevista en donde habló de su vínculo con Débora y contó cómo fue su último día.

"Débora estaba impecable. A la mañana del día que quedó internada y a última hora de ese día, también. Era un estudio de rutina más, inclusive, ella ya no tenía dolores. El estudio estaba programado para el miércoles en otra institución porque venía arrastrando un dolor estomacal. Iba a hacerse todos los chequeos antes de empezar la actividad como electa. Era parte de una batería de estudios, uno más", dijo Sacco sobre esas últimas horas. Sobre lo trágico del episodio, expresó: "Si vos ponés en la balanza las estadísticas, que es 0,03, la probabilidad de un fallecimiento es lamentable, pareciera que la vida tiene puntos diseñados, te toca y te toca". Además de soportar el dolor, a Quique le tocó comunicar la triste noticia a los hijos de Débora: "Iba manejando y temblaba. Me encontré con los chicos, que se iban de viaje ese día y la iban a despedir. Ellos no se habían enterado. En realidad, nunca se los pude comunicar, fue un abrazo". También mencionó que "no me importaba volver a enamorarme, porque viví una historia hermosa con ella, y pocas personas tienen la oportunidad de vivir lo que nosotros pasamos. Siempre se habló de su belleza, que para mí era más humana, además de lo linda que era por fuera".