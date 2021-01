V íctor Laplace destacó ante Crónica que esta vuelta a los teatros tiene que ver con "una verdadera patriada, como una manera de forzar la máquina para ver si la gente se anima. Y realmente, las salas teatrales son los espacios más seguros, en cuanto a protocolos y protección en medio de esta pandemia. Están todas las prevenciones. ‘Rotos de amor’ es un espectáculo que gusta muchísimo, pero es muy comprensible que la gente esté aún un poco reticente".

De esta manera, el popular actor, guionista y director daba cuenta de la compleja situación que todas las áreas de la producción experimentan en tiempos de pandemia, fundamentalmente aquellos sectores referidos a la industria del espectáculo. Y en este sentido, Víctor puntualizó: "En una oportunidad, don Vittorio Gassman señaló que "el teatro es un moribundo crónico". Yo no tengo dudas de que el teatro nunca va a morir, no obstante, este tipo de emergencia sanitaria nos ha sometido a desafíos complejos. Es como una vuelta a la época de los juglares, a las caravanas, a los actores de la legua. Es que, en definitiva, somos todos laburantes y yo me reconozco, por otra parte, un trabajador serial que me subyuga tanto la escena como la televisión o el cine. Siempre estoy activando cosas. El año pasado, a modo de ejemplo, he realizado muchos videos de recitado de poesía y los envié a todo el país, logrando, por otra parte, hermosas devoluciones. Y la poesía desglosa hermosas páginas que provienen de una pluma puntual pero que, en definitiva, han sido escritas, también, para nosotros. Y es una forma de cantarle a la patria, al amor, a la melancolía y a los sentimientos. Gente como Carlos Carella, Norberto Díaz y Hugo Arana, que se nos fue hace poquito tiempo, han sabido interpretar y llevar al público las páginas más memorables de la dramaturgia universal".

¿Cómo podría definir los pilares fundacionales de su vida?, le preguntamos a Laplace y nos contestó: "Y, tienen que ver con esos hermosos paisajes de mi Tandil natal, la metalúrgica donde yo interpretaba a Shakespeare. Mis padres, mis hermanos, mis tíos, los amigos, esos paisajes constantes de mi vida. Y parte de esos recuerdos tienen que ver con un gran amigo como el Colorado Lester: fuimos compañeros de la escuela industrial y también de la metalúrgica. Él es como mi faro, aquella gente que te lleva al lugar que te corresponde. Un tipo extraordinario".

Y hablando, precisamente, de grandes amigos, otro gran compañero de ruta: Facundo Cabral. "Precisamente, acabo de filmar en Colombia la vida de Facundo, en donde actúo y canto, un trabajo que me enriqueció muchísimo ya que con él compartimos el Di Tella, caminatas por la calle Florida, noches de cafés y charlas junto a Borges. Un Buenos Aires anclado en la memoria pero que sigue muy presente en nuestros corazones". Y volviendo a aquel universo de la metalúrgica que marcó enormemente aquellos años reveladores para aquel muchacho, Víctor relató una simpática anécdota: "El primer trabajo que tuve en la fábrica estuvo referido a que me suministraron mil tornillos para que les sacara la rebaba. Y yo con un enorme entusiasmo los metí en la morsa y con la lima los hice pelota a todos, no los tenía que apretar, lo que debía hacer era ajustarlos; me querían matar".

"El mundo actual está complicado, la violencia que estamos viviendo hoy en día no la conocimos en otras épocas, en aquellos tiempos había otro sentido de la vida y me parece que hoy la idea de la intolerancia, la sola idea de los compatriotas matándose entre sí, es terrible. Se habla de grieta y yo me pregunto: ¿hasta cuándo?".