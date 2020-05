En estos días de aislamiento, Carmen Barbieri se puso a revisar las valijas de Santiago Bal que le quedaron en su casa y allí encontró emotivos recuerdos de la pareja. Sin embargo, sorprendió al contar el impactante hallazgo. "Sacamos cosas de Santiago y encontramos escrita a mano una carta que le dejó a Fede cuando había ganado el ‘Bailando’. También unos gemelos y anillos que se los voy a dar a mi hijo cuando lo vuelva a ver". Pero eso no fue todo. "Aparecieron cosas maravillosas, pero también aparecieron fotos de minas. De algunas mujeres conocidas. Él hacía ocho años que no estaba conmigo, pero el año pasado se mudó a casa y trajo varias valijas", sostuvo en diálogo con "Hay que ver". Cuando le preguntaron si podía revelar el nombre de alguna de las famosas, Barbieri explicó: "No, por respeto a Santiago. No está vivo para defenderse. Y también por respeto a mi hijo". De todos modos, lo que sí se animó a contar es el particular lugar donde Santiago decidió ocultar las picantes fotografías: "Estaban adentro del marco de una foto familiar", cerró.