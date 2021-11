"Alicia en el país de las Maravillas": clásico de todos los tiempos

1865 - El escritor, fotógrafo y matemático británico Charles Lutwidge Dodgson, bajo el más conocido pseudónimo de Lewis Carroll publicó el libro "Alicia en el País de las Maravillas". La historia (más adelante llegó al cine) cuenta cómo una niña llamada Alicia cae por un agujero, encontrándose en un mundo peculiar, poblado por humanos y criaturas antropomórficas.

Una película que trasciende épocas.

¡Día del Químico!

1901 - Egresó el doctor Enrique Herrero Ducloux, primer facultativo en Química de nuestro país, estableciéndose por ello, años después, esta fecha como Día del Químico en la República Argentina. Cabe destacar, que él mismo ocupó la presidencia del Consejo Profesional de Química en el primer período de vida de la institución nacional.

Adolfo Pérez Esquivel: hombre derecho y humano

1931 - Nació Adolfo Pérez Esquivel, quien es un arquitecto, artista y pacifista que recibió el Premio Nobel de la Paz en 198. por su compromiso con la defensa de la Democracia y los Derechos Humanos por medios no-violentos frente a las dictaduras militares en América Latina. Se lo considera como un defensor del derecho de libre autodeterminación de los pueblos.

Tina Turner: trayectoria y éxitos

1939 - Nació Anna Mae Bullock más conocida como Tina Turner, quien es una compositora, bailarina, cantante, actriz y coreógrafa estadounidense que desempeñó una exitosa carrera en sus más de 50 años en el escenario. Algunas de sus canciones más destacadas son "No necesitamos otro héroe", "El mejor", "Estemos juntos" y "El cazador".

Tina Turner y toda una vida dedicada a la música.

Roberto Fontanarrosa: simplemente el "Negro"

1944 - Nació Roberto Alfredo Fontanarrosa, quien fue un escritor, historietista y humorista que es considerado como uno de los mejores de nuestro país. Algunas de sus publicaciones más destacadas son "El mundo ha vivido equivocado", "Puro fútbol", "El rey de la milonga", "Fontanarrosa se la cuenta", "El mayor de mis defectos" y "Usted no me lo va a creer".

República de los Niños: nuestro Disney en Gonnet

1951 - En la ciudad bonaerense de Gonnet fue inaugurada la República de los Niños, considerado el primer parque temático de América y reproduce un conglomerado urbano y rural en escala acorde a niños, con instituciones correspondientes al sistema democrático: parlamento, casa de gobierno, palacio de justicia, iglesia, puerto, teatro, aeropuerto, restaurantes, hoteles, etc.

Una ciudad dedicada a los niños.

Pascual Pérez: primer campeón del mundo

1954 - En la ciudad de Tokio, el boxeador Pascual Pérez se consagró como el primer argentino campeón del mundo al vencer al local Yoshio Shirai por puntos, en decisión unánime en un combate pautado a 15 asaltos. El "Pequeño Gigante", como también era apodado, le dio la revancha a Shirai el 30 de mayo de 1955 y volvió a vencerlo, esta vez por nocaut.

Julio Sosa: ¡Adiós al varón del tango!

1964 - Murió Julio María Sosa Venturini, quien fue un cantante uruguayo que alcanzó la fama en su país y en Argentina en las décadas de 1950 y 1960. Algunas de sus canciones más importantes son "Cambalache", "En esta tarde gris", "La gayola", "El firulete", "Que me van a hablar de amor", "Mano a mano", "Nunca tuvo novio" y "La cumparsita".

Julio Sosa, una voz particular.

Nuevo disco de Michael Jackson...

1991 - El cantante de pop estadounidense Michael Jackson lanzó al mercado el octavo álbum de estudio llamado "Dangerous" por parte de la empresa discográfica Epic. El disco produjo números uno como "Black or White", "Remember the Time", "Jam" y otros sencillos como "Will You Be There", de la película "Free Willy", y "Who Is It", entre otros.

...y de Ricky Martin

1991 - El cantante puertorriqueño Ricky Martin, lanzó al mercado su álbum debut homónimo de estudio como solista titulado "Ricky Martin", producido por el español Mariano Pérez Bautista y lanzado por la compañía discográfica Sony Discos Columbia. Algunos de sus temas más importantes son "Fuego contra fuego", "Dime que me quieres" y "El amor de mi vida".