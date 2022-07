En el año 2013, la Asamblea General de la ONU decretó el 30 de julio como Día Mundial contra la Trata de Personas, con la clara intención de concienciar a las personas y sobre todo a los gobiernos, acerca de la grave problemática que acarreó la expansión de este delito a nivel mundial.

Uno de los puntos que tienen en cuenta los investigadores, es que la tecnología y el Internet son herramientas que permiten la trata de personas, pero también puede impedirla a nivel prevención.

Lo cierto, es que los delincuentes encuentran en la tecnología e internet una herramienta para captar personas, reclutarlas y explotarlas, organizar su transporte y alojamiento y contactar con los supuestos clientes, o para comunicarse entre ellos, ocultar las ganancias, etc. Pero también los cuerpos y fuerzas de seguridad pueden usar esta herramienta para capturar a los criminales, incriminarles a través de pruebas digitales, y como método para ayudar a las víctimas.

En tanto, se busca una reflexión sobre este tema, y también la cooperación con el sector privado para prevenir y luchar contra la trata de personas.

Trata de personas: grave delito

La trata de personas es considerada uno de los más graves delitos de violación a los derechos humanos, siendo catalogada un símbolo moderno de esclavitud del siglo XXI, mediante la cual las personas son privadas de su libertad y derechos por parte de terceras personas.

Son sometidas contra su voluntad a situaciones de explotación sexual y laboral, trabajos forzados, servidumbre doméstica, extracción de órganos, mendicidad, entre otras modalidades.

El 30 por ciento de las víctimas son niños (Archivo).

Se estima que aproximadamente el 30% de las víctimas de la trata de personas son niños y el otro 70% son mujeres y niñas. Los primeros en la mayoría de los casos se usan para realizar trabajos forzosos en situaciones precarias, mientras que las mujeres y niñas son explotadas sexualmente desde muy temprana edad.

Esto sin contar aquellos casos relacionados con los comerciantes de órganos del mercado negro, o que se vinculan con otros hechos delictivos como el tráfico de drogas, por ejemplo.

Actualmente, más de 12 millones de personas a nivel mundial son víctimas de este delito. Existen aproximadamente 500 rutas de tráfico de personas y tan solo 32 de ellas se encuentran en Iberoamérica.

Unido a ello se resalta el gran peligro potencial que ha originado Internet y las redes sociales, donde las traficantes tienden puentes de forma anónima con posibles víctimas, atrayéndolas hacia su red de contrabando humano.

Efemérides: otros hechos

Henry Ford: un hombre, a toda máquina

1863 - Nació Henry Ford, quien fue un empresario y emprendedor estadounidense que creó la compañía automotriz que lleva su nombre. Además, de ser el fundador de un imperio, también escribió diversas obras como "El judío internacional", "Mi filosofía de la industria", "Mi vida y obra" y "Edison como lo conozco".

Paul Anka: aquella vieja música de locos

1941 - Nació Paul Anka, quien es un cantautor y actor canadiense que tuvo varios éxitos musicales en las décadas del 50, 60 y 70. Algunos de ellos son "Put your head on my shoulder", "Lonely boy" y "Diana", aunque también escribió canciones para otros artistas como Michael Jackson o Frank Sinatra.

Arnold Schwarzenegger: más allá de los músculos

1947 - Nació Arnold Schwarzenegger, quien es un actor, empresario, político y ex fisicoculturista austríaco, que fue gobernador del estado norteamericano de California entre 2003 y 2011. Entre sus películas más destacadas figuran "Conan, el bárbaro", Terminator", "Comando" y "Mentiras verdaderas".

Nery Pumpido: guardián de México 86

1957 - Nació Nery Alberto Pumpido, quien es un ex futbolista y entrenador que como jugador se desempeñó en equipos como River, Unión, Vélez, Betis, Lanús y la selección nacional con la que ganó la Copa Mundial de México 1986, año en el que salió de la Copa Libertadores e Intercontinental con River.

Julio Grondona: fin de un liderazgo

2014 - Murió Julio Humberto Grondona, quien fue un dirigente de fútbol que llegó a ser presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por un lapso de 35 años y vicepresidente de la FIFA por 26. Además, se desempeñó como el primer presidente de Arsenal de Sarandí y lo fue de Independiente también.