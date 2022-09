El 23 de septiembre se celebra el Día Internacional de las Lenguas de Señas, proclamado por la ONU en noviembre de 2017. La fecha conmemora la creación de la Federación Mundial del Sordo en 1951, organización no gubernamental que hoy por hoy ostenta el carácter de órgano consultivo de las Naciones Unidas y máxima autoridad mundial para la defensa de los derechos e intereses de las personas con disfunción auditiva.

Para el año 2021, la Federación Mundial de Sordos apuesta por el siguiente lema: "Firmamos por los derechos humanos" con el que se quiere conseguir que las personas sordas y las personas oyentes de todo el mundo luchen juntas para promover el derecho a usar lenguajes de signos.

Se trata de una efeméride global que se festeja en conjunto con la Semana Internacional de la Persona Sorda (que es la última semana de septiembre), resumiéndose el tema común de la primera edición bajo el lema ¡Con la Lengua de Señas, Todos Estamos Incluidos!

Por lo tanto, no cabe duda de que su propósito fundamental es procurar la inclusión social de los usuarios de las lenguas de señas con miras a la plena realización de sus derechos humanos.

Las letras para el lenguaje (Imagen ilustrativa).

Sin embargo, cabe destacar que no se trata de una iniciativa aislada, pues se inscribe perfectamente dentro de los planteamientos de empoderamiento femenino y eliminación de las desigualdades que se han fijado en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Vale la pena mencionar que gracias a esta iniciativa se mejoró el estatus de las lenguas de señas nacionales mediante la implementación de políticas, planes, programas y proyectos encaminados a mejorar la educación de las personas con diversidad funcional auditiva.

Esto facilitó su acceso a la información y a los servicios básicos, de manera que se han visto fortalecidos los derechos humanos de estas personas, incluso en los países en vías de desarrollo, donde antes existían muy pocas organizaciones no gubernamentales especializadas en el tema.

A pesar de que esta celebración busca primordialmente incluir en la sociedad a las personas con diversidad funcional auditiva o lingüística, lo ideal sería que todos aprendiéramos la lengua de señas para poder comunicarnos con estas personas que sin duda también tienen algo importante que decir.

No obstante, mientras aprendemos, también podemos interesarnos por conocer a los usuarios de lengua de señas que hacen vida en nuestra comunidad e informarnos sobre los diferentes programas de inclusión en los que podamos participar.

Efemérides: otros hechos

José Gervasio de Artigas: el gran caudillo "oriental"

1850 - Murió José Gervasio de Artigas, quien fue un militar y estadista uruguayo que actuó durante la Guerra de la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Es honrado en ambas márgenes del Río de la Plata, siendo el máximo prócer de Uruguay (llamado el Jefe de los Orientales) y también una figura importante en nuestro país.

Ricardo Gutiérrez: creador del Hospital de Niños

1896 - Murió Ricardo Gutiérrez, quien fue un médico, periodista y poeta, que ha sido el principal impulsor de la creación del Hospital de Niños de la ciudad de Buenos Aires, que finalmente abrió sus puertas el 30 de abril de 1875, y que años más tarde llevaría su nombre, cuando así se lo designó en el año 1945.

Julio Iglesias: romance adentro y fuera del escenario

1943 - Nació Julio José Iglesias de la Cueva, más conocido como Julio Iglesias, quien es un cantante, compositor y productor español que es reconocido como el músico latino que más discos ha vendido en la historia. Algunas de sus canciones más destacadas son "Me olvidé de vivir", "La carretera", "Manuela", "Un canto a Galicia", "Hey" y "Quijote".

Bruce Springsteen: el "jefe" vino al mundo

1949 - Nació Bruce Frederick Joseph Springsteen, quien es un cantante, músico y compositor estadounidense cuyas ventas superan los 64,5 millones de álbumes en los Estados Unidos y más de 120 millones a nivel mundial. Algunos de sus temas más conocidos son "Dancing in the dark", "Streets of Philadelphia" y "Born in the U.S.A".

Juan Martín del Potro: la "torre" de Tandil

1988 - Nació Juan Martín del Potro, quien es un tenista profesional que se convirtió en el primer jugador en la historia de la ATP en ganar cuatro torneos consecutivos en condición de debutante. Hasta el momento ganó en su carrera 22 títulos, entre los cuales figura el US Open de 2009 cuando derrotó a Roger Federer. Además, se adjudicó una Copa Davis.