El 9 de septiembre es la fecha seleccionada para celebrar el Día Internacional de la Belleza, para celebrar la belleza interior y exterior de las personas, así como destacar la importancia de la industria de la belleza a nivel mundial. Asimismo, es un día para reflexionar acerca de la presión social impuesta por los estándares de belleza, en diferentes países y culturas.

La creación del Día Internacional de la Belleza fue por iniciativa de la sección rusa del Comité Internacional de Estética y Cosmetología (Comité International d'Esthétique et de Cosmétologie, CIDESCO). Su principal finalidad es la de impulsar el logro de los objetivos planteados por esta organización internacional, en materia de belleza.

El Comité Internacional de Estética y Cosmetología CIDESCO es una organización fundada en 1946 en Bruselas, aunque actualmente, su oficina central se ubica en Zurich.

Ha sido catalogada como el estándar mundial para la terapia de belleza y spa. Entre sus miembros se destacan escuelas, colegios, salones de belleza y spas del mundo. El diploma CIDESCO ha ganado reconocimiento a nivel mundial.

Belleza: objetivos del organismo

Entre sus principales objetivos se destacan los siguientes: Establecer y mantener los más altos estándares de belleza y terapias de spa, promover la estética en todo el mundo, facilitar el intercambio de conocimientos e información profesional y crear centros de capacitación certificados.

La belleza es una noción abstracta y subjetiva referida a la cualidad de una persona, animal o cosa que genera una sensación de placer y un sentimiento de satisfacción o bienestar emocional, a través de la percepción y la experiencia sensorial.

Belleza, sinónimo mundial (Imagen ilustrativa).

Cabe destacar, que la belleza proviene de diversas manifestaciones, relacionadas con la forma, el aspecto visual, movimientos, sonidos, olores y sabores. Generalmente, se asocia con la estética y el aspecto externo y depende de la respuesta emocional de las personas.

Algunas de las cualidades asociadas con la belleza son: la proporción de las formas, la armonía, la simetría de los rasgos externos y la perfección. Es una interpretación subjetiva que depende de la respuesta emocional de las personas, percibida a través de los sentidos de la vista y el olfato.

Unido a ello se ha desarrollado el concepto de belleza interior, en contraposición al concepto de belleza exterior. La belleza interior valora factores psicológicos, tales como la personalidad, la gracia, la inteligencia, la simpatía, la elegancia y el encanto.

Por otra parte, en la Sociedad y diversas culturas desarrollaron en los últimos años estándares de belleza, los cuales determinan las características físicas que deben tener las personas, tales como, ojos grandes, labios brillantes, puente nasal recto, mentón o mandíbula pequeños, forma de cara simétrica y figura corporal delgada y esbelta.

A modo de reflexión, las personas son bellas a su manera. Lo importante es que se sientan bien consigo mismas, tanto en el exterior como en el interior.

Efemérides; otros hechos

León Tolstoi: de Rusia con mucho talento

1828 - Nació Lev Nikoláievich Tolstói más conocido como León Tolstói, quien fue un novelista ruso, considerado uno de los escritores más importantes de la literatura mundial. A pesar de ser nominado varias veces para recibir el Premio Nobel de Literatura y La Paz, nunca pudo obtenerlo. Sus obras más destacadas fueron “La Guerra y la Paz” y “Ana Karenina”.

Hugh Grant: un inglés en Nueva York

1960 - Nació Hugh John Grant, quien es un actor y productor británico que recibió un Premio Globo de Oro por mejor actor en la película “Cuatro bodas y un funeral” de 1994. Otras filmaciones en las cuales se destacó fueron “Un lugar llamado Notting Hill”, “El diario de Bridget Jones”, “Mickey ojos azules”, “Hechizo en la India” y “Sentido y sensibilidad”.

Michael Bublé: una voz única y romántica

1975 - Nació Michael Steven Bublé, quien es un cantante, compositor y actor canadiense que ganó cuatro Premios Grammy y otras distinciones por su música. Sus principales discos son “It is time”, “Call me irresponsible”, “To be Loved”, “Nobody but me”, “Crazy love” y “Chirstmas”. Participó en películas como “Totally blonde” y “The snow walker”.

Julieta Díaz: de lo nuestro, lo mejor

1977 - Nació Julieta Díaz Hermida, quien es una actriz de cine, televisión y teatro que es destacada por sus diversas producciones cinematográficas nacionales. Algunas de sus películas más destacadas son “El fútbol o yo”, “No soy tu mami”, “Corazón de león”, “Derecho de familia”, “Dos más dos”, “Negro Buenos Aires” y “Maradona, la mano de Dios”.

Ricardo Balbín: otro líder que nos dejó

1981 - Murió Ricardo Balbín, quien fue un político y abogado, que se desempeñó como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Ha sido una de las figuras más notables de la Unión Cívica Radical (UCR), partido político cuyo comité nacional presidió desde 1959 hasta su muerte. Además, fue candidato a presidente de la Nación en 1951, 1958 y las dos elecciones de 1973.