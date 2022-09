Cada 1 de septiembre es el Día Mundial de la Dactiloscopía, la cual es una celebración que busca hacer honor al hombre que vio la importancia única de los signos o rastros biológicos de los seres humanos para recabar las pruebas existentes en los crímenes.

Ese hombre se llama Juan Vucetich, quien nació en el imperio astro-húngaro que terminó viviendo en Argentina y allí descubrió el verdadero poder de las huellas digitales para resolver crímenes hasta la fecha irresolubles.

Juan Vucetich fue un croata nacionalizado argentino, quien desarrolló la primera clasificación de las huellas dactilares y género las primeras fichas dactiloscopias del mundo, que hasta el día de hoy se siguen utilizando.

Su fuente de inspiración fue la conferencia que Francis Galton había pronunciado ante la London Royal Society, y que hablaba sobre la impresión dejada por el pulgar y los otros dedos.

Juan Vucetich, ideólogo de la práctica (Archivo).

A raíz de esta información, Vucetich creó 4 grandes grupos para clasificar los rasgos de una huella: arcos, presillas internas, presillas externas y verticilos.

Con base en su método y la creación de las fichas dactiloscopicas, la policía de Buenos Aires, pudo identificar en 1892 a una asesina.

Un caso complejo

Se trataba de Francisca Rojas, una mujer oriunda de la ciudad bonaerense de Necochea, quien había matado a sus tres hijos e inculpado a su marido, pero se había dejado atrás una huella ensangrentada de su pulgar, evidencia que la delató y colocó en la palestra mundial la utilidad y veracidad de la dactiloscopia como método eficaz para las experiencias forenses.

En definitiva, la dactiloscopia es el estudio de los rasgos de las huellas digitales. No existen dos huellas iguales, aunque las de los gemelos univitelinos son muy difíciles de diferenciar.

Cada huella del mundo posee una serie de rasgos y formas, que crean un patrón único. Por eso es que en series como CSI o cualquier película policial, se hace tanto hincapié en la recolección de huellas.

En tanto, recoger una huella dactilar no es una tarea difícil, solo se necesita la superficie donde se dejó la huella, algún polvo adherente, puede ser desde talco hasta el polvillo de los maletines de criminalística, una brocha gruesa y una superficie con pega, como un pedazo de cinta adhesiva transparente para retener la impresión.

Sin embargo, la identificación de los rasgos de la huella es otra historia, aquí se necesitará mucho conocimiento de algún método de clasificación dactiloscópica, tiempo y una buena lupa.

