La esquizofrenia es un tema que desde siempre captó la atención de la ciencia y medicina para buscar curas alternativas, y de hecho, cada 16 de agosto se conmemora su Día de concientización e inclusión.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 21 millones de personas en el mundo padecen esquizofrenia. Sin embargo, más del 50 % de esta población no recibe una atención adecuada y sumado a esto, en países pobres, esta cifra puede llegar hasta el 90 % de pacientes sin recibir la atención que necesitan.

La Esquizofrenia, aunque nunca no se tiene identificada una razón concreta que cause la enfermedad, se considera que puede llegar a ser multifactorial. Algunos de los aspectos que pueden incidir en el desarrollo de la misma son los factores genéticos, perinatales, psicosociales o ambientales.

Según los expertos, las personas que padecen esquizofrenia tienden a morir anticipadamente por suicidios, desarrollo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas, o enfermedades físicas.

Esquizofrenia: síntomas a saber

En este sentido, se destaca factores como la falta de autocuidado y en algunas ocasiones, medicamentos antipsicóticos pueden alterar parámetros metabólicos que predisponen a que las personas sufran enfermedades cardiovasculares.

De acuerdo con la OMS, algunas de los síntomas más comunes son: Alucinaciones: la persona puede oír, ver o percibir algo que no existe. Delirios: el paciente puede tener creencias o sospechas erróneas y persistentes no compartidas por otras personas de la misma cultura. Conducta extravagante: esto se refiere a que el individuo puede murmurar y reírse para sí mismo. Discurso desorganizado: las personas que padecen esquizofrenia pueden hablar de manera incoherente o no pertinente. Alteración de las emociones: una notable desconexión entre la emoción declarada y su expresión facial o el lenguaje corporal.

No obstante, la medicina resalta que la esquizofrenia es una condición que se puede tratar actualmente, ya que con una terapia adecuada el paciente puede aliviar sus síntomas y mejorar no solo su calidad de vida, sino también la de su entorno cercano.

Por otra parte, las personas que padecen esquizofrenia enfrentan muchos retos, incluso, una vez recibido el diagnóstico, principalmente por la aceptación de tener esta enfermedad.

Dicha situación, se puede presentar debido a la demora que puede haber en la aceptación por parte de los pacientes, familiares y amigos, y esto se debe sobre todo a los estigmas y mitos que rodean tanto a la enfermedad, como a la medicación.

Ante esta situación, esta es una enfermedad como cualquier otra, que requiere de un tratamiento integral y multidisciplinario, además, los pacientes necesitan del apoyo de quienes lo rodean.

Efemérides: otros hechos

James Cameron: director del éxito

1954 - Nació James Francis Cameron, quien es un director, guionista, productor, filántropo y explorador marino canadiense, que se adjudicó tres Premios Óscar por la película "Titanic" en 1997 por mejor película, dirección y montaje. Otras cintas que dirigió fueron "Avatar", "Terminator", "Rambo II", "Los siete magníficos del espacio" y "Días extraños".

Madonna: surgió la reina del pop

1958 - Nació Madonna Louise Veronica Ciccone, más conocida como Madonna, quien es una cantante, empresaria, compositora y actriz estadounidense, que es uno de los íconos de la música pop de todo el mundo. Algunas de sus canciones más destacadas son "Like a virgin", "La isla bonita", "Express yourself", "Material girl", "Rain" y "Music".

José Luis Clerc: talento tenístico

1959 - Nació José Luis Clerc, quien es un ex tenista profesional que alcanzó a ser el número cuatro en el ránking mundial en la década del 80. Obtuvo 25 títulos de la ATP en su carrera, y dos veces fue semifinalista de Roland Garros (en 1981 y 1982). Junto a Guillermo Vilas estuvo en el equipo de Copa Davis, al que disputó su primera final en 1981.

Elvis Presley: muerto el rey...

1977 - Murió Elvis Aaron Presley, quien fue un músico y actor estadounidense que es conocido como uno de los más populares del siglo XX. Algunas de sus canciones más recordadas son "Love me tender", "Now or never", "Don't Be Cruel", "Heartbreak Hotel", en tanto, su película documental "Elvis on tour" ganó un Premio Globo de Oro.

Aretha Franklin: un ángel llegó al coro del cielo

2018 - Murió Aretha Louise Franklin, quien fue una cantante estadounidense del género del soul, R&B y góspel, que ganó 18 Premios Grammy y es considerada una de las mejores en su estilo. Algunas canciones recordadas son "I Knew You Were Waiting (For Me)", "Respect", "Chain Of Fools", "Spanish Harlem" y "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman".