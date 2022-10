Cada 1° de octubre se celebra el Día Internacional del Café, con el objetivo de rendir homenaje al café, una de las bebidas más consumidas y populares del mundo. También es una oportunidad para promover prácticas cafeteras más sostenibles y para visibilizar la difícil situación de los productores de café en el mundo.

Desde hace varios años, el Día Internacional del Café giró en torno a los graves problemas que están enfrentando los productores de café de todo el mundo. El problema es bastante sencillo, en los últimos años el rendimiento de los cultivos de café se ha incrementado, ocasionando un excedente de producción que disminuyó el precio del producto en el mundo.

Aunque la taza de café que se toma por la mañana no bajó de precio, hoy en día un productor gana una mínima parte por cada taza y esa ganancia no le permite invertir nuevamente en mano de obra, fertilizante, tierra, equipos, etc.

Este problema se incrementó debido a la crisis del COVID-19, y por ello, el futuro del café peligra porque muchos jóvenes se están alejando de las explotaciones familiares buscando mejores oportunidades en otros sectores.

Datos sobre el café

Algunas particularidades de esta bebida son las siguientes: es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua, todos los días en el mundo se consumen aproximadamente 3 mil millones de tazas de café, el lugar donde se consume más café es en los países nórdicos.

En tanto, el nombre café proviene de la palabra árabe "Qahhwat Al-bun", que significa "vino del grano", en realidad, el grano del café es la semilla de la fruta del árbol de cafeto, un árbol que puede llegar a medir hasta 6 metros de altura y se ha demostrado que consumir café puede acelerar el metabolismo de una persona entre un 3% a un 11%.

Planta de café (Imagen ilustrativa).

También es el segundo producto más comercializado del mundo junto con la Coca Cola, Brasil es el mayor productor de café de todo el mundo. Su cosecha equivale al 30,16% del café mundial, el 54% de los estadounidenses consumen café todos los días. Lo que convierte a los Estados Unidos en el país donde se toma más café.

En Corea y Japón hay cafés temáticos, sobre animes y doramas populares. Pero también existen los cafés de gatos, donde además de tomarte una deliciosa taza de esta bebida, también puedes acariciar a un lindo gatito.

En Japón también existe un café que posee una piscina donde bañarte en esta bebida, el nombre del lugar es Yunessun Spa Resort. Como último dato interesante, en Francia hay una cafetería donde si no muestras modales, como decir hola al llegar y pedir por favor, el café te cuesta un poco más.

Efemérides: otros hechos

George Peppard: más conocido como Anibal Smith

1928 - Nació George Peppard, quien fue actor de cine y televisión estadounidense que es reconocido mundialmente por su personaje de Anibal Smith en la serie "Brigada A". Algunas de sus filmaciones más importantes fueron "Jugando con la muerte", "La conquista del oeste", "Los insaciables", "Del infierno a la victoria" y "El tercer día".

Creación de la NASA

1958 - En los Estados Unidos comenzó a funcionar la agencia espacial NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, siglas en inglés) que es el organismo del gobierno estadounidense responsable del programa espacial civil, así como de la investigación aeronáutica y aeroespacial. Los lanzamientos suelen realizarse desde Cabo Cañaveral.

Zeta Bosio: pieza clave de Soda Stereo

1958 - Nació Héctor Pedro Juan Bosio más conocido como Zeta Bosio, quien es un músico de rock, productor discográfico y DJ que fue bajista del grupo de rock Soda Stereo. Actualmente, es miembro y líder de la banda Shoot The Radio, banda que fundó en 2015 junto a Fernando Montemuro. También fue bajista de la banda chilena La Ley.

Giuliano Gemma: pistolero a la italiana

2013 - Murió Giuliano Gemma, quien fue un actor, escultor y deportista italiano que es reconocido mundialmente por participar en películas del género del western. Algunas de sus cintas más importantes fueron "El dólar marcado", "Una pistola para Ringo", "Erik, el vikingo", "Un hombre para respetar" y "El desierto de los tártaros"

Charles Aznavour: ¡Adiós a la música!

2018 - Murió Shahnourh Varinag Aznavourián Baghdasarian más conocido como Charles Aznavour, quien fue un cantante, compositor y actor francés que ha tenido una extensa carrera musical y llegó a vender doscientos millones de discos en todo el mundo. Algunos de sus éxitos fueron "Sur ma vie", "La mamma" y "Comme ils disent".