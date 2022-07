El pollo frito es uno de los tantos manjares que son "para chuparse los dedos" y es que puede salir con todo tipo de ensaladas, aderezos y acompañamientos, por lo que a modo de homenaje, cada 6 de julio se celebra el Día Internacional del Pollo Frito, un manjar y un clásico americano popularizado por el reconocido Coronel Sanders hace tiempo atrás.

Según explican los principales chefs del planeta, la popularidad del pollo frito data desde la Segunda Guerra Mundial, cuando esta comida se consideraba todo un manjar para la sociedad norteamericana.

Si bien la culinaria destaca que la receta es sencilla debido a que solo incluye masa y se fríe, el secreto está en la utilización de las 12 especias selectas que ha usado el Coronel Sanders para popularizar su pollo frito en los Estados Unidos y en todo el mundo.

La celebración de esta fecha nació poco después de la Segunda Guerra Mundial y en esto tuvo mucha importancia Harland David Sanders, más conocido como el Coronel Sanders o el Coronel Kentucky, gracias a su especial receta de pollo frito.

El Coronel Sanders y su receta mágica (Archivo).

La receta del pollo frito de Sanders es un secreto guardado bajo caja fuerte, recubierta en concreto, y vigilado por cámaras de seguridad. Allí, encontrarás qué especias selectas son las utilizadas, así como también la fórmula de la grasa utilizada.

Pero, la historia del Coronel Sanders y el éxito de su pollo frito se debe a su crecimiento y a la popularidad que alcanzó a comienzos de la década del '30. Desde una pequeña estación de servicio en Corbin, Kentucky, comenzó su éxito en el mundo culinario.

Pollo frito: el secreto del éxito

La llegada del pollo frito se dio luego de que fue distinguido como el Coronel de Kentucky, la máxima distinción del estado, de parte del gobernador Ruby Lafoon en 1935. Un año después, nació Harland Sanders Café and Museum (actual museo de KFC) donde nació su reconocido pollo frito con su famosa receta de hierbas y especias, que terminó de patentar en 1940.

El éxito de su restaurante llegó luego de que empezó a cocinar el pollo gracias a una freidora a presión, que le permitió acelerar el proceso de cocina, así como también el de servicio. Los críticos culinarios alabaron el pollo frito, a tal punto que provocó un aumento de la demanda del producto en los Estados Unidos.

Así, el Día Internacional del Pollo Frito tiene su origen en este particular personaje que, a través de este manjar, pudo lograr su éxito en la industria gastronómica.

